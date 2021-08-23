阿富汗反恐戰後的國際局勢（文：劉慧君） (09:00)

阿富汗政府腐敗 塔利班愈戰愈強

在反恐戰之前，阿富汗大抵由塔利班掌握。9．11恐襲後，塔利班拒絕交出其時身處阿富汗的拉登，於是美軍便大舉入侵阿富汗。軍力懸殊，美軍迅速推倒了塔利班政權，但卻未能捉到拉登，而拉登隨後逃到與美國有密切關係的巴基斯坦。在擊潰塔利班之後，美國把重點放在阿富汗內政上，試圖在大中東世界（The Greater Middle East）建立一個西方式的民主國家，冀以此方式穩定阿富汗的局勢。

但阿富汗是一個極貧窮且貪腐的國家，多年來在西方國家的幫助下，仍無法富國強兵。塔利班看準阿富汗政府的腐敗，不斷發動游擊式的襲擊，勢力重新坐大，逼得誓言反戰的奧巴馬亦要兩度增兵阿富汗，卻始終未能將塔利班連根拔起。三軍未發，糧草先行。可是，阿富汗前線士兵往往缺乏充足糧食，遑論援兵支援，只得在彈盡糧絕的情况下投降。另一邊廂，在美軍與北約聯軍前後開始撤兵之際，塔利班則是愈戰愈強，在最後關鍵一周能攻佔大部分省會都市，並取下首都，很多時都是不戰而勝。兩方鮮明對比下，阿富汗的敗局是早已寫下的。

難再期望美國出兵介入各國衝突

阿富汗戰爭起初固然是為了緝拿拉登，隨後美國欲藉軍事勢力輸出民主，從而維繫自身的地緣政治利益，但這樣謀略最終徒勞無功。反恐戰歷時20年，在窮兵黷武下，美國不論在人力或財力都付上極大代價，仍無法在阿富汗建立一個穩定的民主政權，這導致華府各方近年對以軍事手段處理國際問題極為小心。正當塔利班橫掃阿富汗領土之時，美國兩黨選擇沉默，民間社會亦未有多大反應，鮮有人再認為美軍有責任為阿富汗政府保衛主權。這種心態反映，除非國際形勢有逆倒性的轉變，否則國際社會或難以期望美國會動輒出兵介入各國衝突，因美國要防止再度陷入如阿富汗戰爭的泥沼中。

塔利班不包庇極端組織？

相比起阿富汗局勢，恐怖勢力會否捲土重來，則更為國際社會關注。伊拉克戰爭的教訓猶新，2003年喬治布殊揮軍入侵伊拉克，在推翻薩達姆的獨裁政權之後，美國同樣希望助其建立民主。但伊拉克隨後卻長年捲入教派之爭，美國於中東的民主夢又一次夢碎。最終，奧巴馬宣布從伊拉克撤軍，造成軍力的真空，間接造成「伊斯蘭國」崛起。

如今阿富汗與當年伊拉克的形勢極其相似，惟不同的是，塔利班不用等撤軍後數年，便能重新崛起。雖然歷經20年時光，但阿富汗一下子又回到20年前的局勢。雖按特朗普政府與塔利班簽訂的和平協議，塔利班同意不會包庇阿爾蓋達等極端組織，但外界鮮有信心塔利班會信守協議。

恐怖主義已主打思想滲透

正當阿富汗彷彿「消失」20年，恐怖主義在這些年間起着顯著的變遷。恐怖組織傾向不再以實體基地去培訓恐怖分子，而是透過宣揚激進思想，以意識形態的方式吸引全球各地的聖戰者效忠，讓他們於本土發動恐襲。9．11事件後，多年來全球的反恐開支達天文數字，除對恐怖組織進行大規模的軍事行動外，亦重點建立情報系統，傳統9．11式的恐襲或難以再現，但恐怖主義並不會在西方鐵腕反恐下走到盡頭，取而代之的便是更多的孤狼式恐襲。

日後，美軍希望依靠巴基斯坦作為反恐的第一道防線，但外界屢屢質疑巴基斯坦的可靠性。當年拉登就是在巴基斯坦遭美軍擊斃，而事實上，巴基斯坦往往被指暗允恐怖組織於其領土生存，以利用它們作為代理人，在中東維繫其區內影響力。

美國或者能扭盡六壬讓阿富汗不會成為恐怖分子的基地，但在網絡科技發達的年代下，恐怖主義將會變得無大台化。當局要關注的再也不是武裝力量或是組織問題，而是思想滲透的問題。

中國要確保新疆穩定

另一個較少獲得國際關注的焦點，是中國、阿富汗與塔利班的三角關係。

有指中共以反恐之名，於新疆大規模設集中營，主要源於由維吾爾族人在新疆發起「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，他們一度以阿富汗為行事基地，接受阿爾蓋達的訓練，並在塔利班的庇護下，多番向新疆策劃及發動恐襲，藉此為手段告訴世界，維吾爾族人受到中共的壓迫，以爭取新疆獨立，並建立一個政教合一的伊斯蘭政權。9．11恐襲後，中國多次批評美國於阿富汗的軍事行動，視之為干預別國內政的軍事侵略；而美國為爭取中國支持其出兵阿富汗，便將東伊運定性為恐怖組織，中國恍如在新疆問題取得重大勝利。但及後於特朗普時代，美國政府將東伊運從恐怖組織名單中刪除，使中共以反恐之名打壓維吾爾族人少了一份正當性。

西方社會對阿富汗當前局勢感到憂慮，中共亦然。與之不同的是，相較西方的敵對態度，中共卻選擇與塔利班高調「建交」。對於中共而言，不論是塔利班或是阿富汗「前政府」掌權，並不重要。唯一重要的是，阿富汗領土絕對不能再次成為東伊運的溫牀，讓其捲土重來，危害新疆政局的穩定。因此，中共眼見塔利班勝仗連連之時，便試圖加以籠絡，在天津以高規格姿態接待了塔利班。對塔利班而言，這次會面標誌着其在國際外交上取得重大突破，而中共亦成功換取塔利班承諾，不會對中國領土構成威脅。

中國要維繫一帶一路經濟得益

除了政治的謀略，中共亦要維繫其經濟利益。

在一帶一路的鴻圖大計下，中共一直希望透過阿富汗的地理優勢，把中國與中東及西方世界連接起來，但礙於政局不穩及美國關係而寸步難行，故中國在阿富汗的投資並不龐大。可是，全球都覬覦中東石油資源，中國亦不例外。中共遂轉移方向，投資以數百億美元計，大力發展「中巴經濟走廊」。過往中國輸入中東石油，主要依靠海路，當中需經由印度洋再到太平洋，然後經南海進入天津；但「中巴經濟走廊」大大縮減運輸路程，經陸路只需由巴基斯坦南部瓜達爾（Gwadar）便直達新疆喀什。該投資被稱為一帶一路的旗艦項目，亦反映中共之利益所在。過往巴基斯坦一直與塔利班過從甚密，這解釋了為何中共樂於與塔利班做朋友。現今塔利班得勢，兩者的友好關係能讓中共加快於阿富汗發展，並進一步縮減中國與中東的運輸距離。故在政治及經濟考量下，相信中國與塔利班的關係只會愈趨緊密。

美國畢竟是外來之客，離開是時間問題。雖然稱不上歌舞昇平，但不少阿富汗人始終能經歷20年平淡的光陰。如今一下全部推翻重來，影響之遠或不能想像，但肯定的是，受苦的終究是平民百姓。

作者是自由撰稿人