非建制派在選委會選舉的意義（文：黃俊瑯） (09:00)

（1）批判性了解選舉流程，提出建設性改善空間

一般社會大眾，對於完善選舉制度後的選委會選舉，不太清楚具體流程。除了特區政府有責任向市民解釋制度外，組織和政團亦有責任通過親身參與，來了解整個提名和參選的過程，有助未來選舉讓更多不同人士參與，增強開放性。這次選委會選舉被認為開放性不足，另外在安排上，特別是行政手段，令有興趣參選的市民難以看到選民名單，例如提名期只有一個星期、選民登記冊只有限度開放給公眾參閱等，這些對於市民和有興趣參選的人士來說，是複雜及困難的流程。政府必須從行政角度出發，進一步改善流程，提升選委會開放性，相信亦可提高未來特區政府及特首班子的認受性。

（2）多元化聲音

雖然社會有一部分輿論認為現時選委會開放性不足，能反映實際社會聲音的機會很小；然而，當非建制派參選選委，就等於在制度上多了一把不同的聲音。無論在制度上、社會輿論上，未來特首候選人和相關議會候選人要爭取團結社會，也必須團結這一小部分的非建制派選委。相對於建制派選委來說，非建制派向社會提出的政綱、想法等，都會有着更大的想像空間。因此，相信無論是否少數，非建制派對整個選舉都會有着重要的作用。

（3）通過選舉，在新政治局勢重新定位

在完善選舉制度落實後，非建制派一直是被關注的政治光譜。一方面，社會大眾期望能持續有政團批評政府，從而在社會議題上有積極改善的空間；另一方面，社會大眾亦關注非建制派在未來政治上的定位及空間。在現時新的政治形勢及選舉制度下，非建制派除了一如以往在狹縫中找出路、在有限的空間尋找平台為市民大眾發聲外，同時間對政府要採取積極的態度，不一面倒反對，在某一些議題，尤其是關注基層大眾的政策，能尋求適當的共識和合作，以解決問題為基礎。而通過這次選委會選舉，非建制派能在選委會平台上表達另類聲音，亦有機會通過選票或提名票，引起未來特首或議員候選人的關注。

完善選舉制度後，特區政府必須向社會大眾更多解釋現時最新選舉制度情况，有利於大眾了解全新選舉工作，同時亦對未來特區政府管治有着重大幫助。最後我們也呼籲，選舉制度必須多元化，更需要增強開放性，讓更多有興趣參與的人士進入制度發聲。

作者是新思維副主席