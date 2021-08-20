偶像崇拜為何物？——從「姜濤現象」談起（文：梁啟業） (09:00)

學者論佛教如何入侵日本

偶像、明星的出現，絕對是年代的需要。眾多的文化理論都說明，年輕人在自我形象的建構，與偶像崇拜有莫大的關係。以下我會節錄由日本學者和辻哲郎（Tetsuro Watsuji）撰寫的The Psychology of Idol Worship來嘗試說明其中道理。它的主要內容是要論述千多年前佛教是如何入侵日本的：

（1）當一個民族或個人的思想深處，留有龐大空間時，就容易被入侵：那時「我們」的祖先還不夠成熟，他們才剛剛開始了解如何使用文字，所以更不會懂把一個偉大的思想體系當作一種思想來接受。入侵的佛教文化，是一個五花八門和內容豐富的力量，來打動他們的整個心靈。

（2）往往會通過行為、藝術來表達與信仰合一：他們將信仰與儀式中感官的快樂聯繫在一起，身體動作和舞蹈類型帶來藝術的快樂，這種緊密融合能夠為偶像崇拜提供一個極其合理的基礎。

（3）再加上美、善或理想的投射，而使自己更有力量：當一位擁有超人神通、救度人類的菩薩現身，他們會壓倒自己身上意識，他們相信眼前的事物，是一種神秘力量的顯現。原本基本上沒有藝術追求的野蠻人，突然變成了充滿生命力的擁有者。

追求美善 卻易失自己的意識

科技日新月異，千變萬化。但人心不變，人永遠在內心高層的位置，留着一些空位，憧憬着一些超越他們生活層面的意識形態。通過腦袋的投射，給偶像崇拜提供一個極其合理的基礎。無論是姜濤的「粉絲」，還是追尋政治理想的年輕人，大至一個宗教影響一個國家人民的事情，都大抵是來自於對美、善的追求。只不過陶醉於其中的人，他們容易失去了自己的意識，同時感受到了一顆熾熱的心，容易將偶像融入了自己的心中，對任何的投射都極為執著。當所有的影響都集中在一個點上，那就是對偶像的崇拜。若把事情看得簡單一點，這些都只不過是一些軟性精神生活追求的過程吧。

作者是樹仁大學新聞與傳播學系高級講師