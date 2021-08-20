愛國者治港下 誰是反對派？（文：林緻茵） (09:00)

在不搞「清一色」的原則下，有論指愛國者之中又會分為「堅定的愛國者」和「反對派」，而為了將愛國者治港下的「反對派」和以往的「反對派」區分開來，政界出現了「忠誠反對派」一說。綜觀社會上各種論述，所謂「忠誠反對派」大概是指體制內擔當監督施政角色的人，他們可以對中央或特區政府有成見，但他們提出的批評應該是有底線的。「忠誠」是指他們須真正尊重和維護國家根本制度與特區憲制秩序，亦有責任與反中亂港者切割。

夏主任雖然強調中央不搞「清一色」，但他兩篇講辭中並沒有出現過「忠誠反對派」或「反對派」這些字眼。不搞「清一色」是否就等同香港體制內會有「反對派」？在愛國者治港的前提下，我們應如何定義「反對派」——「反對派」是在反對什麼、如何反對？

邏輯上，香港沒執政黨，會有反對派嗎？

經歷多個月的辯論，相信很多人也理解「忠誠反對派」的由來。在英國，政府通常由贏取最多議席或獲得多數國會議員支持的政黨組成，反對派則分為國會內的反對派（parliamentary opposition）和官方反對派（official opposition），前者包括所有下議院內非組成政府的政黨，後者是指下議院內最大的非組成政府的政黨。「女王陛下的忠誠反對派」（Her Majesty's Loyal Opposition）是指官方反對派，他們有組織影子內閣的傳統，以擔當替代政府（alternative government）的角色。

英國議會制下的「忠誠」和「反對」之所以能夠並存，一方面固然是指反對派必須對國家憲政體制忠誠；另一方面，他們的反對是有實質意義。傳統上，英國國會內反對派的職責非常清晰：透過提出具建設性的批評，協助訂立政策和制定法例；對他們不滿的政府建議提出反對，尋求修訂政府法案；提出政策主張，以提高在下屆大選取勝的機會。官方反對派及其領袖更擁有正式的憲制地位、權力和資源，以履行其職責。國會內的其他反對派並不是在野黨的主流，所以不會有相同的待遇。香港的「反對派」，既沒官方承認，也沒有執政的可能。

有人或會指出，新加坡的執政內閣也是由國會多數黨組成，但他們的反對黨實際上也沒有機會執政，反對派領袖更需面對政治風險。在長期由一黨執政的模式下，新加坡的執政黨是透過選舉獲得授權；反對派的存在可避免體制只有足夠的授權，卻沒有足夠的監督。對於執政黨而言，反對黨在選舉中有「陪練」的作用，亦提防執政黨因為長期在朝而高估自己的支持度，失去民心。

香港反對派的角色，又是否類似新加坡的反對黨？恐怕我們也很難將兩者畫上等號，因為新加坡反對黨的得票率對執政黨會構成壓力；新加坡國會內最大反對黨的地位也是受到官方承認，目前在國會內佔10席的工人黨被任命為「官方反對黨」。雖然新加坡的選舉制度（例如選區劃界）基本上由執政黨控制，但新加坡在1980年代修憲後設「非選區議席」，以確保國會中非執政黨的席次不會少於特定數目（現為12席）。香港和新加坡的差別也在於特區政府不是由議會最大黨組成，行政長官亦不能擁有政黨背景。

「反對派」可說是英國議會制下衍生的觀念。在美式三權分立的體制下，總統直接由選舉產生而非由國會的最大黨選出，國會內第二大黨一般不稱為反對派，而稱為少數黨（minority party）。香港的制度特殊，法律上沒有執政黨，我們應該如何定義反對派？

這裏可能出現兩個答案：（1）如果反對派是指未執政的政黨，香港的政黨不能執政，邏輯上又哪會有反對派？（2）既然香港所有政黨也不能執政，那麼所有政黨也自然是處於反對或在野的狀態，而這個狀態不會因為選舉結果而改變。

誰是反對派？

如果不搞「清一色」是指新選制下，有建設性的批評必須存在，以避免某些政策在沒有深思熟慮、或在忽視重要持份者的利益下獲得通過，那麼循第二個答案的思路出發，有3類人也可能擔當反對派：

第一是來自建制內部的批判聲音。但建制中人是否希望自己被稱為反對派？尤其在愛國者必須有作為的今天，他們也沒有誘因變成反對派。比起反對，支持特區政府施政對他們來說是更重要的政績。

第二是選制完善之前已經存在的反對派。過去，「反對派」的稱號來自部分黨派的自我定義，以及社會（例如傳媒）對他們的定義。部分人士不抗拒「反對派」這個稱號，以突顯其監督和制衡的角色；外界定義某些人為反對派，因為他們與特區政府沒有長期和穩定的合作關係、他們不排除以公開和激烈的方式批評政府甚至中央，他們也並不完全接受內地的體制。以往他們與中央關係並不密切，未被認定為愛國者。新選制下他們面對的最大困難是如何轉型——不循舊反對派套路，但又能夠獲得港人支持。

第三是既不屬於原來的反對派，又不屬於建制派的新人。他們可能沒有過去的包袱，在舊的選舉制度中沒有既得利益，或許較容易獲得中央接受。但這些人正正因為沒有參與舊制度，很可能也未有任何政績和知名度。他們能否獲得港人支持，以做到夏主任口中「有感召力」、能夠取信於民的愛國者？

反對派是在反對什麼？

愛國者治港下，反對派需要重新自我定義，也需要被重新定義。過去讓反對派得以形成的政治議題和社會條件，有很多已不復存在，如今反對派還有哪些議題是必然會反對的？

如果中央期望愛國者之中的反對派不是「為反對而反對」，他們也要才德兼備，對管治問題有洞見、有方案，對一國兩制有願景，那麼下一個問題，就是他們怎樣提出自己的一套。香港的反對派沒有正式地位，過去議會內的反對派是靠人數和社會動員發揮作用。以後的反對派如何提出有意義的反對，讓政策在朝野間得到充分辯論？

立法會選舉將至，有人擔心選民會以不投票作消極抵抗。但選民投票與否，不能理解為純粹的政治操作或「不合作」，也視乎選民能否找到代表他們的候選人。一方面，反對派不能只是為了存在而存在，若有人要在未來的選舉中以反對派自居，他們終歸也避不開要定義自己是誰，包括他們在議會內的功能，與中央、特區政府的關係，與議會內其他黨派之別。另一方面，中央及相關人士多次提出負面清單，即反對派絕不能超越哪些底線。訂立底線固然是最重要，但如果反對派的功能不獲肯定，「水至清則無魚」，上述的3類人也沒有誘因成為反對派。

（香港10個不能迴避的政治問題系列之二）

作者是香港政策研究所高級研究員