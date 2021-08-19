教育界應重新起步（文：梁美芬） (09:00)

「反國教」事件至今已經9年了，市民幾乎忘記教協是個專業教師工會。在市民眼中，教協已演變成一個百分百的政治團體，甚至在2014年的違法佔中所作出的政治行動，幾乎比政黨還政治。教協數年前推出《公民及通識科教材套1.0》（「佔中通識教材1.0」）在學生群中宣揚違法佔領行動，教材不但偏袒，也沒有提及對違法佔中的相反意見，亦沒有說明可能干犯的法律後果，這揭示了教協為了政治目的，意圖鼓吹心智未成熟的學生參與違法行為，已經踏入沒有底線的階段。這種趨勢延伸至2019年反修例騷亂，許多未成年學生高度參與反修例黑暴行動，都深深刻着教協的痕迹。

過去9年，教協作出的行動與政治表態，令社會對香港中小學老師與校長有很大的負面看法；也有很多家長不敢將子女送去本地學校就讀，怕他們學了偏激仇恨的思想，或被利用作為政治棋子而斷送前途。如今教協既然宣布解散，希望教協在教育界或社會不要再挑起任何仇恨、撕裂教育界，甚或對抗政府。

是時候放下教協的包袱

在這時候，教育界應該放低教協這個包袱，讓專業老師以及整個香港教育界重新出發，將來再有新工會成立，千萬不要步教協後塵，不要再有這麼多的政治行動。筆者期望新工會能建立一個更優秀的專業形象，從而令香港各界及家長對教育界重拾信心。新工會應盡量吸納所有專業老師，包括從來無參與過任何教育團體的老師、大學及幼稚園老師等。

筆者相信大部分的老師，不會因教協解散而離開教學崗位。新的工會應該為教育界發聲，對政府的教育政策是其是、非其非，並為前線教學同工爭取更多權益，這樣便會得到會員真心支持。新工會應定下一個五年目標，包括如何凝聚不同學校、背景的教職員；除了現職老師，亦可考慮為已退休的老師提供更多福利，實行敬老扶幼，為社會樹立榜樣，凝聚民心，那麼新工會必能成為一個真正代表專業老師的組織。

作者是立法會議員