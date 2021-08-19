當黃圈變成宗教（文：陳帆川） (09:00)

身邊有一位朋友，老早便使用安心出行，打了兩針疫苗，經常光顧某大快餐集團，出門會坐港鐵。這樣的生活習慣，在網上世界，會被標籤為不折不扣的政府支持者。但他支持泛民主派多年，會出席六四集會，一直堅持月捐612人道基金。這樣的人，到底是藍絲，還是黃絲？

他納悶，有時跟同事吃飯，同事見他不填紙仔，拿安心出行來「嘟」，對方會嘲諷：「嘩，你這麼相信政府？」朋友知道他打了疫苗，也是投以奇怪目光，質疑他為何如此「聽話」，拿生命作賭注。這些都是微不足道的小事，讓他納悶的是，到底怎樣才算黃？為何不相信陰謀論就是撐政府？

籠統地為行為定善惡

黃圈由互惠互利、兄弟爬山、爭取五大訴求的群體，漸漸演變成一種網上宗教，衍生出無數教條，例如領取消費券的方式、光顧的商戶品牌，乃至手機載有的應用程式等。這些教條，有的能追溯至2019年的前因，但更多純粹由網民炒熱，籠統地為一個行為定義善惡。

以拿取消費券為例，唯獨透過一個途徑收錢，才稱得上是黃，才值得在社交媒體分享和炫耀。然而大家把這麼「黃」的錢，用於支持什麼黃圈事業？有多少人捐出了這筆額外之財，幫助受打壓人士？雖然這樣說跟網民蔑視其他收錢方法一樣，都是道德綁架，但收錢說來說去為了自己，捐錢卻能幫人，要付出。如果要動員推動，為何不是推動後者？

捨本逐末 自行打壓自由

這種不斷創作教條，卻無視實際意義的做法，就跟天天鞭撻網絡紅人和電視藝人夠不夠黃一樣，是捨本逐末的宗教狂熱。當尋常百姓也感受到這種心理壓力，事事要按與日俱增的教條行事，則無疑是自己打壓自己的自由。

其實，黃圈捉鬼，非建制派互相批評，在很久前已經出現，不過當時的主流聲音還是監察政府，言論百花齊放，圈子內的互相批評顯得小眾和次要。如今，批評政府的聲音大削，令民間互相挑剔的風氣更盛。民眾在不敢得罪權貴的情况下，改為互相攻擊，以滿足維護正義的心理需要。這種趨勢，並非香港獨有。

黃圈仍然有其意義，在鎂光燈以外還有不少有心人，願意出錢出力幫助受政權打壓的落難者，只是礙於時勢，避免聲張。頂禮膜拜不代表黃，行有餘力，不如幫人。

作者是新聞工作者、文化評論人