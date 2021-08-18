自求多福的香港人（文：馬仲儀） (09:00)

東京奧運會的美事與醜事

這次奧運會也有醜惡之事：有些運動員在場上的態度粗野，表現令人不敢恭維；有些運動員在賽後哭訴其政府無能，既缺資助，生活也陷入困境；白俄羅斯的運動員因批評教練，而受到政治逼害，更要尋求波蘭的政治庇護；有兒童運動員做出近乎完美的成績，可惜她表示她從未像其他小朋友般去遊樂園，奧運金牌的意義就是讓她拿錢去醫治患病的母親；有些網民未懂運動競賽的真理，不僅在網絡上攻擊他國勝出的運動員，也苛刻批評自己國家未能得勝的運動員。當然，在香港也有這些醜態：有些政客和專業人士就運動服和顏色一事胡言亂語，難為無辜的運動員受牽連，浪費了幾年時間訓練的心血。

令人憤慨的事每天發生

東京奧運會過後，世界和香港也回到日常，不幸和令人憤慨的事每天發生。有年輕人被朋友陷害，還遇上不良的法律從業人員，坐了5年冤獄；香港另一處有些人自成一國，漠視我們擁有世上最優良的警隊，竟然拿起武器說要保衛家園，受到法律制裁，還大喊申冤。建立文明和公義的社會需時經年，隕落卻在旦夕之間：阿富汗人民經過了多年的戰火，好不容易才開始重新建立文明社會，可惜外國軍隊正撤出，塔利班便大舉進攻，加上得到世界第一大國的握手支持，他們更節節勝利，阿富汗人民需準備重過黑暗日子。教協服務教育界和香港市民多年，三數年前才獲得特首嘉許，這幾個月卻突然變成毒瘤，更瞬間解散，令人不勝唏噓。

靜待你們完善一切 我們過好自己生活

從前，我對香港公民社會隕落、政制和行政倒退都很憂心，現在我已學會處之泰然。既然你們說我們這些「香港人」和我們選出來的議員不懂國情，力有不逮，未能帶領香港走上康莊大道，那麼我們誠心靜待你們完善一切，選賢任能，解決香港社會所有問題。此時此刻，我們便安靜地做好自己，過好自己的生活，躺下來休息也好，往外地闖出一片天空也好。香港人的精神從來都是能屈能伸，自力更生，自求多福。

作者是醫生