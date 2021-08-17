國民黨，請勿將歷史優勢當包袱（文：歐陽五） (09:00)

「九二共識」核心要義 「謀求統一」不能模糊

諸位參選人中，現任國民黨主席江啟臣提出的新版兩岸論述最具代表性。他主張重建「憲法九二」的互信，回到「不統、不獨、不武」的和平路線。不過，今年3月，大陸國台辦發言人已針對所謂「與時俱進的『九二共識』」回應指出，「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，無論何時，都不能模糊和改變。國台辦所指出的核心要義，自有歷史依據。1992年，大陸海協會與台灣海基會在香港商談及其後函電往來過程中，皆有提及謀求國家統一。然而，目前國民黨主席各位參選人在提出現階段兩岸政策時，均缺乏對「九二共識」核心要義的表述。

當然，所謂「憲法九二」，亦是國民黨內部掙扎平衡之果。去年，國民黨遭逢總統大選、高雄市長補選兩次選舉挫敗，黨內改革聲浪頗高。尤其是青壯派提出檢討「九二共識」，將之視為國民黨的歷史包袱，不乏拋棄、替代之論。最終，國民黨保留了「九二共識」，卻加之「立足在『中華民國憲法』下、以一中各表為前提」等限定，顯示出進退兩難、猶豫不定。

其實，國民黨最應懂得，「九二共識」是其歷史優勢，而非包袱。「九二共識」作為兩岸關係的政治基礎，也是保證兩岸和平發展的「定海神針」。借助「九二共識」，國民黨在島內方能把握兩岸政策話語權，方能與民進黨拉開距離、形成區別。

應以「九二共識」反制仇中情緒

近年來，兩岸關係惡化的罪魁禍首正是民進黨當局。民進黨當局拒絕承認「九二共識」，通過對教育、媒體的掌控，不斷在島內製造「仇中」、「反中」情緒。

有鑑於此，國民黨更應旗幟鮮明地以「九二共識」反制，而非自陷民進黨製造的「反中」氣氛漩渦。可惜的是，國民黨近年在兩岸議題上卻呈現向民進黨靠攏之勢，深怕與大陸稍有瓜葛，便被民進黨假民主之名貼上「賣台」標籤。比如，國民黨大老聲稱大陸是台灣的主要威脅、國民黨拒絕以政黨名義參與海峽論壇等等言行，長此以往，國民黨有喪失自身主動權之虞。

須知，民意是可以爭取的。民進黨當局欺蒙民意、煽動對大陸的仇恨，國民黨則應與之鬥爭，幫助民意走出民進黨當局的暗箱。對兩岸關係擁有宏觀視野者，不僅應看到台灣被民進黨當局操縱的民意，亦應看到大陸為之憤慨的民意。東京奧運會期間，藝人小S（徐熙娣）引發的風波，其本質便是大陸民意對台灣近年「台獨」囂張、「仇中」情緒氾濫的累積反應。國民黨尋求兩岸和平，不可不察兩岸民意及其邏輯關係。以「九二共識」爭取台灣民意，亦是大陸民意所向。如此，兩岸方能有公約數。

國民黨前主席洪秀柱曾受訪表示，「一個黨的中心思想，一個黨的價值、黨魂，不要因為怕失去你的支持者，而放棄了你自己應該守的價值；也不能夠為了贏得選舉的勝利，而廢棄了自己的中心思想」。此乃着眼長遠、深諳自身優勢之語。望未來的國民黨主席，能夠領導黨內團結一心，勇擔向台灣民眾闡明「九二共識」及其核心要義之責，揭露民進黨當局對兩岸關係的破壞，從而為兩岸爭取光明前景。

作者是時事評論員