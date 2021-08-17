「悼辭」也不能念的年代（文：梁美儀） (09:00)

在教協宣布解散之前，官方喉舌報章早已將之列為必須剷除的「大毒瘤」，教協之死，早在意料之內，預期之中。教協的死罪，在於「試圖壟斷香港教育話語權」，操弄政治勾當，為「支聯會」的骨幹組織，而在反修例運動中，放任歪風邪氣在校內外大行其道，為「毒師」撐腰，縱容學生成施暴者。

不過，對教師而言，對普羅市民而言，教協縱然向來政治立場鮮明，但同時是一個已有48年歷史、比香港特別行政區「年長」足足一倍的團體；一個擁有逾9萬會員、資產估計達數億的教育團體；一個特首林鄭月娥曾形容為「香港最大的教師團體，甚至是最大的單一專業團體」的組織，與本港教育工作者一同面對過許多教育重大議題：由1970年代教師罷工，到回歸後的教改爭議，以至國教風波。在反修例運動期間，在理大衝突最白熱化的時候，教協副會長葉建源曾聯同數十名中學校長進入理大調停，呼籲未成年學生在登記資料後離開，避免出現更重大衝突及傷亡事件。

公民社會多個組織悄然消逝

一個跟香港教育緊扣將近半個世紀的組織將要解散，但組織的主要人物除了簡單交代解散決定，話也不多半句，一種強烈的恐懼，令大家連對教協的「悼辭」也沒能說。不單教協如是，民陣如是，公民社會裏多個早前自行解散的組織也如此悄然消逝。

香港「由亂變治」之後，但願不是步入另一個無聲絕境。

作者是資深傳媒工作者