萬馬齊喑 是禍不是福（文：劉進圖） (09:00)

自動解散實非自願

最近這些自動解散個案，有着同一個範式：先是中央權威媒體點名抨擊，指其反中亂港，然後是被點名組織惶恐應變，試圖調整其政治主張或行動，但中間人傳來嚴厲信息，必須盡快解散，否則國安警登門執法，受針對組織目睹《蘋果日報》主要人員集體被捕且不准保釋，公司資產及銀行戶口被凍結無法運作，無奈下唯有同意解散。這種解散其實並非自願，是肉在砧板上，任強權欺凌。

當北京眼中的「反中亂港」組織全部消失後，香港再沒有具組織、動員能量的政治勢力，政黨、工會、壓力團體等只剩下親建制的一方，專業組織為生存只能遠離政治，遊行集會涉及抗議的便得不到警方批准，媒體也被迫歸邊或轉趨低調，網上言論受制於各式舊例新法。特區政府施政看似再沒有任何阻力，想幹什麼便幹什麼，只要中央官員一聲令下，建制派全力保駕護航，所有過去不敢做、不能做的事情，全部可以快速進行，這豈不是掌權者最想見到的局面嗎？

「施政沒阻力」就能有良政善治？

然而，這樣的局面能帶來良政善治嗎？香港這國際都會的管理將變好還是變差？讓我們來看兩個新鮮熱辣的近例。

內地官方說，為了減輕家長和學童的負擔，所有私營補習社須轉變為非牟利機構，教學內容、師資、課時和學費全部受規管。這個計劃還未實施，只是在政策制訂階段傳出風聲，已經對中國教育產業乃至整個股票市場造成災難性的打擊，為什麼？因為所有人都知道，北京官員的想法是不能夠反對的，哪怕這想法脫離現實違背民意，也是會得到遵行的。

再看一個防疫的例子。上海防疫專家張文宏上月底發表長文，核心主張為「我們需要有長期與病毒共存的智慧」，這個觀點在國際衛生界其實相當普遍，但因為不符合中國官方對疫情採取的「堅決清零抗疫」方針，遭到鋪天蓋地的抹黑攻擊。前衛生部長高強帶頭批判他的觀點，說「絕不能與病毒長期共存，要為消滅病毒長期鬥爭」，官媒繼而引導網上輿論圍剿，接着有網民舉報他學術論文涉抄襲，復旦大學即啟動調查。假如證實張文宏論文抄襲，當然應作懲處，但這和他提出的觀點是對是錯並無必然關係。

論身分和地位，高強當然比張文宏強，但他的消滅病毒論拿到國際上是否站得住腳？變種新冠病毒的傳播力已接近流感，消滅病毒現實上如何實現？中國要為此閉關鎖國多長時間？當香港進入萬馬齊喑的年代，香港的衛生專家們還敢像張文宏那樣，提出與病毒長期共存嗎？或是只能像高強那樣，為「堅決清零」謳歌頌讚？

作者是資深傳媒人