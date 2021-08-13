割完毒瘤還要截肢嗎？（文：曾志豪） (09:00)

對付教協，官方用語是「切除毒瘤」，又是「正本清源」，又是「宜將剩勇追窮寇」；但沒有說清的是，誰去定義這個是毒瘤？用「窮寇」就是認定涉案的人是「盜匪賊寇」，那就是罪犯了。

追問「病源」 董建華到梁振英都失職？

這就是「未審先判」。我認為，特首不應該同意紀律部隊特別是警隊的薪酬調高的建議。因為調查犯罪行為本來是警察的職分，現在都由官媒「欽點」罪犯，警隊照單執藥拉人，大大減輕警隊工作，又何需再加人工呢？

要正本清源，便要追問「病源」。如果教協是一個存在已久的毒瘤，那麼為何現在才發現切割？教協其中一個罪名是參加支聯會，這個事情，董建華執政年代已經如是，如果這也是毒瘤，董建華到梁振英都是包庇罪犯嚴重失職；歷屆教育統籌局、教育局官員包括李國章也是難辭其咎？所謂「正本清源」，沒有及早發現毒瘤的都是庸醫，也要根治清除。

把學生參加社運歸咎教協 倒果為因

毒瘤有一個病變過程，由腫脹到惡化到變成毒瘤，其實是身體肌理出現問題。看看教協的歷史，創辦人司徒華先生支持民主回歸，曾參與《基本法》起草，支持「一國兩制」。教協也支持保釣，都是一等一愛國行為。為何這樣一個組織，會「病變」為「毒瘤」？是這些人播毒？還是政治環境惡化，刺激了這些組織站得更前？別忘記，吸收有毒氣體多了，才會生長毒瘤；而不是反過來，因為有毒瘤，所以空氣質素才會變差。

官媒把學生參加社會運動歸咎於教協的煽動，是倒果為因，迴避問題。可能毒瘤割完又長另一個，誰知道教聯會是否也有一天突然病變成為毒瘤？

大陸沒有教協這種毒瘤組織，但一樣發生過八九學潮，那還要如何醫治？是截肢嗎？斬掉學校，不讓人民受教育嗎？

再想想六七暴動，明顯受到左派工會鼓動煽惑，但當年殖民政府也沒有宣布這些工會是毒瘤要取締；之後的事，便是等到政治環境變化，上台領取最高榮譽勳章了。政治本就如此。

作者是傳媒工作者