緩和移民潮——澄清「撥亂反正」、建立盼望、重塑價值觀（文：周永新） (09:00)

這次移民潮會到哪時停止？回歸前那次移民潮，想要移民的最好在1997年前成行，並非怕回歸後不能離開香港，而是恐防自己心大心細、猶豫不決下錯過了保障自己和家人命運的機會。今次移民潮，沒有什麼大限可言，很難說想要移民的港人會在哪時成行，但也說明，要緩和移民潮，現在仍有很多可做的事。

移民港人不再願意留在香港生活

今次準備或已移民的港人，他們為什麼要離開香港？這方面，筆者在上兩篇已有交代，看來原因還是過去一年，香港出現的改變，令一些港人不再相信香港是一處他們願意留下來生活的地方：他們感到傷心的是，香港原有的制度已變得面目全非，港人過去堅守的價值觀念也逐漸淪為歷史陳迹。

當然，不是全部港人都有這種想法，但只要有部分港人有同樣的感受，移民潮便不會在短期內停止。值得注意的是，移民潮帶來的衝擊才開始浮現，以後兩三年，情况可能變得更壞。以學校教育為例，據聞不少學校都有學生中途退學；而教師方面，有教育人士表示，未來一兩年可能有四成老師離開教育行業，部分是為了移民外國；有意見認為，這些老師既選擇離開，就由得他們吧！况且香港要「撥亂反正」，老師必須重新教導學生認識「一國兩制」，及學生作為中國公民所要履行的義務，這些要移民的老師不願意承擔這個教導的責任，他們離開並不可惜。話雖如此，但大批老師離開教席，對學生怎可說沒有影響？

港人需要時間掌握「一國兩制」的意義

香港要翻開新一頁，港人要重新認識「一國兩制」的意義，相信港人都有心理準備。筆者在本欄多次指出，港人對自己的國民身分，確實是忽略了！有些人認為，他們在兩制之下只有遵守香港法律的義務，對於自己所應承擔的國民責任，例如保護國家安全，他們卻不屑一顧。這種忽視自己國民身分的態度，造成回歸以來，港人多只顧捍衛香港從港英時代留下來的制度和價值觀念，而忘記了在「一國」之下，他們新加上的國民身分。這是可惜的！

近日常說的「二次回歸」，筆者認為，應是指港人重新確立自己的國民身分——不再幻想香港的管治可以不需服膺於國家的主權和治權之下，更不應妄想港人可以利用香港的一制來影響或改變國家的制度。國家對香港的主權，相信沒有港人有異議，但對於國家對香港的全面管治權，且必須落實到香港每一層面和範圍，相信不少港人都有疑問。筆者很想指出，這方面港人是需要時間適應的，畢竟自回歸以來，他們得到的信息是「港人治港、高度自治」，中央不會插手香港事務。因此，現在要落實國家的全面管治權，及愛國者治港的理念，政府必須多做工夫，除了避免社會出現震盪外，也是為了緩和近日的移民潮。這樣，政府可以做什麼？筆者有以下建議：

向市民澄清「撥亂反正」的意思

第一，是澄清「撥亂反正」的意思。什麼是亂？什麼是正？政府應給市民清晰的解釋。其實，市民都想在香港安居樂業，不想看見2019年下半年每個周末都出現的暴力和破壞，而隨着《港區國安法》於去年6月立法，香港社會的秩序總算恢復了，暴力和破壞行為逐漸消失。但怎樣才算重回正軌？哪些範圍仍需糾正？市民都很想知道，政府也有責任向市民解釋。

筆者認為，現在政府在媒體上的有關宣傳並不足夠，舉辦的相關研討會也難增加市民的認識。在港英時代，政府凡有什麼重大事件公布，每區民政事務專員都必須負上推廣的責任。可惜的是，今天的民政事務處卻少發揮這方面的作用，例如關於港區國安法和完善後的選舉制度，市民多不知到哪裏得到相關資料，遑論知道立法和改變的意義。總言之，要撥亂反正，政府必須多做工夫，單是止暴制亂是不足夠的，還得爭取市民的支持；唯有這樣，香港才能恢復往日的穩定，市民才能對香港的前景有信心。

改善民生令港人覺得值得留下

第二，是認真落實各項改善民生方案。重回正軌只是第一步，唯有市民的生活得到改善，他們才會感受到重回正軌的好處。須知道，八成以上的港人不會整天想着移民，也不會有這個能力；所以，政府現在最要做的，是令這八成留港港人知道，政府不但不會放棄他們，且會盡一切努力，打造香港成為一處值得他們留下來生活的地方。

不過，政府單是說香港如何美好不會有說服力，反令市民覺得政府虛偽。現在是政府幹實事的時候了！中央官員不是已經提出，政府必須解決房屋短缺、長者欠缺照顧、基層生活艱難等問題嗎？可知道，港人對政府的信心是一天一天建立起來的——唯有港人覺得政府有決心改善他們的生活、願意把他們的福祉放在第一位，他們才會對香港這個地方存有盼望。

重新整理港人的價值觀念

最後，是重新整理港人的價值觀念。筆者講過，不少港人所以決定移民，是在價值觀念上無法接受自己一向以來堅守的自由、民主、人權、法治等港人視為核心的價值，到了今天竟被忽視、被否定；最令他們失望的，是香港一向賴以為根基的信念，今天已蕩然無存。

就着港人的價值觀念，筆者在這裏多次討論，一些觀點不再重複，但必須指出的是：港人追求民主和自由、看重自己的權利、強調法治等觀念，本身並沒有錯，更不應因為這些觀念被視為「普世價值」而被打壓，甚至被視為洪水猛獸。這些價值觀念所以出現問題，只因近年來，有關詮釋不幸地走歪了路——民主被視為等同「一人一票」的選舉、自由和人權失去社會整體利益的平衡、法治被誤讀為達到個人理想的保護罩。以上偏頗的演繹，並非一朝一夕形成的，所以要糾正，也將是漫長的路程。

另一方面，正如古語有云：矯枉過正。筆者擔心的是，一些人把民主、自由、人權等價值觀念，看作為西方社會利用的工具，在香港製造混亂，令香港得不到安寧；這樣的批評，又似乎走向另一極端，只會令香港更加分化和撕裂。

現在最艱巨的工作，是重新塑造合乎香港現况的價值觀念，使之成為團結港人的基礎，也再一次推動港人尋求共同的理想和目標。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授