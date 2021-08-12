石澳水上運動中心的變形與走樣（文：徐遠華） (09:00)

根據文件，擬興建的水上運動中心總面積約35公頃，其中11公頃是人工湖，以發展水上運動為主，標榜「市民大眾是主要服務對象」、「收費水平亦須是市民可負擔的水平」，當中亦包括「總樓面面積上限為總面積的20%」、「建造精英運動的訓練設施」及「向學校、制服團體、體育總會等開放」等合理限制與要求。

初看當中並無明顯不妥，但深究諮詢及招標文件的魔鬼細節，就可知將來的水上運動中心不僅無法達到「市民大眾是主要服務對象」、「收費水平亦須是市民可負擔的水平」的政策目標，反而很可能將成為變相的遊艇俱樂部等富豪會所。筆者主要理據如下：

巨額基建成本 排除小型公司、NGO入標

項目以公私營合作的「設計、建造和營運」模式（DBO）推行，但政府不會為水上運動中心投放任何資金，而營運者則須與政府攤分收入。政府將所有建造及營運風險轉移給中標者，似能保障公眾利益，但當中的關鍵，是政府已透過「入標者必須負擔巨額前期基建成本」方式，排除絕大部分的小型公司入標，更遑論資金緊絀的NGO了。因為這些機構和團體根本不可能負擔35公頃面積內所有水、電、煤氣、排污、斜坡、防波堤以及上岸碼頭等基本設施的巨額財務成本。

雖然說投標者的技術和財務建議的評分比重為80%：20%，但這並無助於小公司及NGO入標。一般屋苑的斜坡維護工程已動輒以千萬元計，而擬建造的35公頃水上運動中心三面都是大型斜坡，僅5.5公頃較平坦，另一面環海，意味着中標者須投入數以億計甚至十多億計的資金，才能負擔整個項目的斜坡維護、造價高昂的防波堤及碼頭等海事工程，以及其他水電排污等基建成本。如前所述，如此巨額的財務成本，本身已排除了絕大部分的小型公司和NGO入標。

高昂收費排拒市民 勢變富豪遊艇會

我們可以進一步質疑：除了什麼財雄勢大的遊艇會等經營者或財團，還有誰有此財務能力投標？中標後他們又會如何經營以收回成本及盈利？我們可以肯定不是靠普羅市民可負擔的門票及使用費等收費，而將是靠富豪才有能力支付的高額債券、會員費、入場費、遊艇及帆船停泊費等，否則整個項目在財務上根本不可行。

上文提到項目中有「樓面面積上限為總面積的20%」的限制，但魔鬼的細節正在這裏：遊艇會所依賴的除了會所面積外，更重要的是能夠提供足夠的海面面積用作遊艇泊位。政府只限制陸地樓面面積，並沒有限制海面使用空間，更讓我們驚訝的是，文件清楚寫明水上運動中心的附屬設施包括帆船及遊艇停泊處。這難免令我們懷疑，這正是為遊艇會等富豪俱樂部度身訂做的魔鬼細節。

政府公開諮詢時一再強調水上運動中心「應以一視同仁的原則向公眾開放，並將收費訂於市民可負擔的水平」，上文兩個論點已可顯示整個方案落實後將違背此原則。因為營運者在商言商，必然透過收取高昂的會員費及入場費等收入才能盈利，什麼才是「可負擔的收費水平」呢？政府又有沒有能力限制其收費？文件中均未提及。高昂的收費勢必令普羅市民對水上運動中心望而卻步，這樣無形中把普羅市民排除在外的「水上運動中心」，實質上將成為富豪的遊艇俱樂部，根本說不上是「一視同仁向公眾開放」。如果說收費是市場行為，政府不應規管，但我們從諮詢及招標文件的設計已可預知有此後果，政府作為始作俑者，利用公權力將土地及海洋資源以市場的名義分配給富豪階層，令普羅大眾無法享用，不僅有違「躍動港島南」的原意，也沒有肩負起施政為民的基本責任。

當然，我肯定招標者會提供某些時段讓市民使用裏面的設施，但只需看看現時一些遊艇會及鄉村俱樂部等類似措施即可知，一直以來政府沒有監管這些安排的實際落實情况，而機構有太多方法阻礙、避免市民使用這些設施，當外界質疑時向外聲稱「不是我不開放，而是市民不申請」，故這些安排僅僅在名義上向市民開放，真正的使用率幾乎等於零。我們預計日後的水上運動中心很可能也難逃此命運。

整個項目尚有不少其他問題，政府都沒有回應質疑。例如定位為精英運動還是普及運動場地並不清楚；政府沒有做過相關財務及交通評估等其他研究，只能依賴入標者資料；又如地區人士普遍擔心水上運動中心將令交通惡化，政府承認赤柱和石澳交通繁忙，故「建議」日後水上中心使用者乘坐公共交通。說來好聽，但實際情况必將如同教育局及運輸署等「建議國際學校學生乘坐公共交通」一樣，完全無法阻礙使用者開車往來水上中心。你能想像擁有遊艇的富豪乘坐巴士嗎？這樣離地的想像力只有高官們才有吧。

貌似公平諮詢、招標 無法回應市民訴求

市民希望政府興建水上運動中心供市民享用，政府庫房盈餘豐裕，完全有財政能力投放資源，做好基建設施，讓更多NGO或業界投標，如此普羅市民才能真正以可負擔的收費水平享用水上運動中心的設施，長遠也有利於培訓更多本地運動員，真正做到施政以民為本。但令我們遺憾的是，政府完全無法回應普羅市民訴求，卻以貌似公開公平的諮詢及招標程序，將水上運動中心變成實際上的富豪俱樂部。我無意推測，也沒有證據證明當中必然存在官商勾結，但行政部門這種分配公共資源的管治手法，實際上是將公眾利益輸送給一部分富豪階層，這正是市民多年來對政府心存不滿乃至憤怒的其中一個根源。

作者是前南區區議員