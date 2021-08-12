香港傳媒急增 它們是何方神聖？（文：陳帆川） (09:00)

林鄭月娥引用新聞處統計稱，香港登記媒體有增無減，截至今年7月8日的數據是超過200間，較2018年增加近50間，同期的大陸媒體數目增加一倍多。據《明報》的整理指出，它們絕大部分是隸屬中央或省市級政府的官媒。據往績估計，如果它們要吸納香港讀者，可能會創立新品牌，改頭換面才應市。

在香港搞媒體，一是為錢，二是為影響力。但我們都看到，做媒體賺錢很難，即使如ViuTV般勢如破竹，至今也尚未止蝕，老闆如果想透過新聞報道賺錢就更難了。至於影響力，則難以簡單地轉化成利益，否則不會有那麼多港資金主將媒體賣盤。

做流量稿賺流量 快速吸納讀者

今時今日還想進軍香港的媒體，必然是超越了上述目的，背後有更宏大的任務。但當背負任務的玩家傾巢而出，如何才能證明自己的存在價值？以前很多神秘媒體只要自說自話，不求主導香港輿論，日子仍然可以過得安逸。如今另類傳媒大戰一觸即發，他們是否還可以獨善其身？

只虧不賺的媒體想要證明自己的價值，就要標榜自己有能力籠絡人心，第一步要證明自己讀者群龐大。然而，無論是質素先行，用心做好獨家調查報道，還是立場先行，日以繼夜宣揚愛國信息，在香港都行不通了。唯一可以快速吸納讀者的手段，就是做流量稿，出產一大堆無傷大雅的、類似內容農場的稿件，賺取流量。大家只要Google一下香港最高流量的新聞網站排名，便不難發現它們突圍而出的套路。

打愛國深度 影響力可非常驚人

如果參考大陸市場，則還有人另闢蹊徑——不打廣度，打深度。所謂深度，當然不是新聞的深度，而是愛國的深度。只要一家媒體打着愛國的旗幟，表現得比起中央媒體更加愛國，便能在輿論上立於不敗之地，而且更容易威嚇公眾人物、企業，甚至政府部門做出改變。這類媒體，即使讀者群不廣，影響力也可以非常驚人。

執筆之際，創立48年的教協宣布解散，事件的源頭，就是由兩家國家媒體的批評而開始。林鄭月娥說香港的言論自由不變，日後我們可以教育孩子，這就是第四權的力量。

作者是新聞工作者、文化評論人