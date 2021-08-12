全紅嬋讓中國尷尬嗎？——為中國體育舉國體制說句公道話（文：黎蝸藤） (09:00)

筆者認為這種說法完全錯誤。全紅嬋爭議涉及兩個問題。第一，中國還有很多窮人，不像傳媒鼓吹得那麼光鮮，社會救助體系有待完善。這些筆者都沒意見，但也要看到，再富裕的社會也有窮人；這些不足會在中國繼續富起來時得到改善。

第二，也是更重要的，是如何評價中國體育的舉國體制。具體而言，中國有一套國家支持的體校系統，它把小孩子從小招入訓練，以後進入地方隊省隊國家隊，成為國家付工資的專業運動員，參賽為國家和地方爭取榮譽（特別是金牌）是最主要的目標。這套系統從蘇聯時代傳入中國，至今依然存在。在全紅嬋爭議中，很多批評集中於「舉國體制是錯的」這命題。

貧窮和舉國體制當然不是沒關係，但不能簡單混為一談。「看了心酸」的「沒去過遊樂園」和舉國體制沒太大關係，和貧窮關係更大。恰恰相反，全紅嬋是中國體育舉國體制下的成功示例。

（1）不應貶稱刻苦訓練者為「訓練機器」

競技體育中，運動員要取得好成績都要刻苦訓練，否則全世界這麼多運動員，怎麼就你能取佳績？運動員刻苦訓練難道就是「訓練機器」？

歷史最佳泳手、美國飛魚菲比斯（Michael Phelps）當年每天五六個小時泡在水裏，每星期游80公里，陸上還做大量訓練（註1），連睡覺都規定時間每天睡兩覺，早睡晚起都不行。美國媒體形容，從沒泳手能堅持如此艱苦的訓練，其刻苦正是其偉大的保證。歷史最佳女泳手、美國的莉迪姬（Katie Ledecky）每星期6天水上訓練游80公里左右，還有3天的陸上訓練（註2）。即使天才如此，一旦訓練不足就會後退。這次她的成績有所退步，很大原因就因疫情期間長期沒法游標準池，也沒陪練，訓練質量下降。如果不是本錢夠強，可能一金都拿不到。有誰會對菲比斯和莉迪姬等人貶稱「訓練機器」？但對中國金牌選手刻苦訓練，就先入為主地說他們是訓練機器，不但反映頭腦中的傲慢與偏見，還是心態上的「輸不起」。

（2）全紅嬋不是「被迫訓練」

討論「訓練機器」時有一關鍵：訓練是被迫還是主動？沒人會認為菲比斯和莉迪姬是「被迫訓練」。其實，中國也一樣，沒有人會「強迫」你去訓練，沒人逼你去體校（除了父母）。在中國選擇上體校的人，一是家境不好，把體育當成改變命運的通道；一是自小不愛讀書，運動有天分，運動就是另一種可能。全紅嬋不但窮，從訪談中看到，她也不愛讀書，肯去跳水是因為「不用讀書了」。可見，全紅嬋去體校正好是兩個因素都有：父母完全自願讓她去，自己也喜歡。

當然有人會質疑全紅嬋尚未成年，沒自主性，所以是「被迫訓練」，為此還荒廢基礎教育。這種說法忽視一些項目的特殊性。女子體操、跳水和花樣滑冰等有共同點：要從小練，否則「拉筋」拉不開；年紀愈小愈易出成績，一到身體發育，很多動作做不出。這些運動員沒可能等到完全成年自主和完成基礎教育，才開始慢慢練。可想而知，這麼小的孩子進行高強度訓練也很難說會是完全自主的，一定有父母做主和教練嚴厲的強迫成分。這些強迫是否過分，在體育界或有準則，一般人或記者不能想當然。其實，香港小朋友讀書不是照樣有很多被父母逼着讀？即使是樂聖貝多芬，小時候不也被父親逼着練琴，非常苦悶？

「唯有讀書高」這種思維定式不合時宜，讀書從來就不應是唯一出路。全紅嬋跳水天分比讀書要高得多。如果她不從事跳水，很大可能是學校中的差生，不見得能多認識多少字。當跳水奧運冠軍，當然比當一個多識幾個字的普通人更兌現其天賦。即使全紅嬋小時候或抱怨過訓練艱苦，但現在看到努力得到回報，她還會這麼想嗎？那些認為她很悲慘的，只是以己度人。正所謂「子非魚安知魚之樂」。

中國體校雖也有文化課，但毋庸置疑，文化教育質量不能和普通學校相提並論。但這種「文化為訓練讓路」，似乎是從事體育訓練的常態。以美國體操皇后拜爾斯（Simone Biles）為例，她決定體育之路後就從普通公立學校轉為「家庭學校」，即自己在家裏學習，以便騰出時間進行體操訓練。這種模式事實上也是和中國體校差不多，訓練為主，學習為副。退一步說，全紅嬋只有14歲，還非常年輕，如果自己願意，要補上文化課程也來得及。現在她拿了奧運金牌，上大學輕而易舉。

（3）如沒舉國體制 全紅嬋的天才會被埋沒

中國的舉國體制一方面培養出一大批脫離群眾體育，專為爭奪金牌而生的運動員；但另一方面，它又確實為很多低收入但有體育天賦的孩子，提供通過體育出頭的通道。應該看到，無論一個社會多富裕，都有底層人民，體育就是他們改變命運的一種方式。

美國很多黑人孩子就通過體育改變命運。他們身體條件許可的話，會從事那些職業化成熟的項目（如美式足球、籃球、棒球），學校有訓練，也很易獲資助。但還有很多職業化不成熟的項目，包括游泳、跳水、體操、花樣滑冰等，前期那筆為數不菲的投入都由家長埋單，到了能出成績的階段才陸續有贊助和補貼，貧困孩子很難負擔得起。

有人以拜爾斯為例：她在美國不是一樣貧困，不是也被美國發掘了嗎？無疑，她小時候被父母遺棄，6歲才被外祖父和外繼祖母收養，這個經歷聽起來很悲慘。但一般較少提及的是，拜爾斯的外祖父母不是貧困黑人，外繼祖母擁有和經營連鎖養老院，非常有錢；幾年前，他們甚至開建一間全新體操俱樂部（「世界冠軍中心」）作為拜爾斯「主場」（註3）。外祖父母能負擔其起步訓練費用，這是拜爾斯得以成功的關鍵一步。

在中國，這類運動員費用由國家埋單，一旦選入體校就毋須擔憂費用。可想而知，沒舉國體制的話，以全紅嬋一個貧困農家女的家境，根本無法負擔一筆龐大的教練和訓練費，其最可能的命運就是過幾年到東莞打工，為弟弟攢彩禮。可以說，在中國舉國體制下，她的天賦才被兌現。

印度電影《打死不離3父女》，女主角通過體育比賽改變命運，感動千萬人。她幸運之處是有個玩摔跤的父親；否則，她如何改變命運呢？如果印度有中國的舉國體制，其可能性就大得多。

（4）舉國體制非用於「系統扶貧」

有人質疑，舉國體制無法解決貧困問題，也導致大批「金字塔底端」的運動員沒出路。

前者無疑有一定道理，然而舉國體制之目的本就不是為「全面系統地」解決貧困和上升通道的問題。中國收穫金牌有面子同時，能給有天賦的窮孩子開拓多一條上升通道，沒什麼不好的。

中國奧運冠軍全都有極好待遇，都是人生贏家。現在中國固然還是金牌選手最受歡迎，但銀銅牌甚至沒牌，只要有突破，也會享受頗高待遇，包括官方和民間的獎勵。這次田徑男子100米跑蘇炳添只得第六，但創造首進決賽的歷史，享受待遇不在金牌選手之下；2016年「洪荒少女」傅園慧只得銅牌，但賣廣告上通告的機會一大堆；這次體操女將蘆玉菲沒得牌，但也成為網紅。

對小眾項目的運動員，舉國體制提供基本保障。這次奧運比賽後，希臘舉重選手耶高維迪斯（Theodoros Iakovidis）宣布因貧退役，這在中國就不太可能發生。

（5）「金字塔底端」運動員也有出路

奧運選手都是拔尖的，底下一大批「金字塔底端」怎麼辦？這問題整個世界都沒好答案。中國現在體系下，很多人被安排到當體育老師、教練、體育行政工作，或自行從事和體育相關工作（如運動產品、體育節目解說）。一些人看來，當體育老師似不是好待遇，但那些運動員大都出身窮苦，有一份穩定「鐵飯碗」，已是相當不俗的職業。其實在美國，大多數退役運動員出路也類似（但當然沒國家安排一說），完全脫離體育行業的只是少數。這也符合理性原則：既然花了這麼多時間從事體育，為何要拋棄它呢？

值得指出的是，隨着中國經濟發展，在體育產業化思路開拓下，舉國體制培養出來的「金字塔底部」運動員的出路愈來愈寬，愈來愈多人願意掏錢請教練，讓小孩學游泳溜冰羽毛球等，這在以前不可想像。

中國的舉國體制固然也有不足，礙於篇幅不能深入討論，但那些不足多是可改進的，而非需要推倒重來的問題。最關鍵的是，全紅嬋的例子恰恰證明舉國體制的優點，中國毋須尷尬。

註1：bit.ly/3xBRVWb

註2：es.pn/2X9hK3b

註3：bit.ly/37BG5R2

作者是旅美歷史學者