正本清源 讓教育回歸專業（文：丘健和） (09:00)

教協從「和理非」變盲動躁進

回顧歷史，教協於1970年代成立初期，藉着爭取提升文憑教師薪酬待遇，以及1970年代末的「金禧中學事件」打響了名堂，自此在教育界的影響力日增。即使後來參與支聯會及民陣等政治組織，但當時教協在司徒華以及張文光的領導下，繼續堅持「和理非」的務實路線，因此特區政府對教協留有一定的空間，對其參與的政治活動暫且採取「隻眼開隻眼閉」的態度。

自從2011年司徒華離世、2012年張文光卸任立法會議員後，教協從本來一個「和理非」的組織，逐漸變得盲動躁進。2012年，教協與學民思潮牽頭發起「反對德育及國民教育科運動」遊行示威開始，多次藉關注教育議題為名，煽動教師及學生參加政治活動。2014年非法佔中，教協除了製作及出版教材，更公然鼓吹罷課。2019年修例風波引發的黑暴，教協除了一如以往般將立場偏頗的政治思想滲入校園外，不僅沒有阻止違法以至暴力的事件發生，更包庇失德教師，有違教育界的專業操守。

激進政治色彩凌駕專業

就連讓教師做新冠病毒檢測及接種疫苗，都被教協以所謂「欠缺科學理據」、「沒考慮實際執行時的困難」等原因諸多推搪。正當疫情緩和，教育界以至家長團體一直不停尋找機會復課之際，教協卻三番四次出手阻撓，無視師生的健康風險及學生學習需要。可見教協的激進政治色彩，已經凌駕其本來應有的專業定位，不但沒有發揮教育界的專業作用，更利用偏頗的政治立場，誤導教職員及莘莘學子，情况令人憂慮。

觀乎教協最近10年來的盲動表現，可以說是反對派的縮影。2010年代香港政局開始湧起激進風潮，反對派為了迎合激進選民票源，以免在選舉中遭到淘汰，不惜隨波逐流，對於激進派最初的「踩界」舉動，去到後來的違法甚至暴力行為，視若無睹，更被他們牽着鼻子走，抱着全面「拒中抗共」的心態，開始一步步走向深淵。

冀教育專業團體立德樹人

教育是立國之本，也是民族振興、社會進步之基石。誠如韓愈於《師說》所言：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」教師作為開啟學生知識大門的鑰匙，本應要以不偏不倚的態度，向學生傳授正確的學問、為人處世的道理，令他們長大後變成明辨是非、循規蹈矩的人，為社會作出貢獻。

教協作為全港最大單一行業工會，擁有逾9萬名會員，本應以身作則，為教育界建立良好的教育風氣。然則過去10年來，教協領導層愈趨偏離初衷，不務正業，變成不折不扣的政治組織。如今教協解散在即，「早知今日，何必當初」！

筆者期望今後其他教育專業團體與教育局繼續緊密合作，秉持立德樹人的初心，以教師、學生的根本利益為依歸，鼓勵教師緊守崗位，向莘莘學子循循善誘，從而匡正教育風氣。

作者是香港青年時事評論員協會會董