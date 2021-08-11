奧運後國際政治的虛實（文：劉銳紹） (09:00)

（1）仍須努力減少泛政治化傾向

在此，不妨回顧一下在奧運期間流露出來的泛政治化趨勢。例如，中國健兒站在頒獎台時戴上毛澤東像章，被國際奧委會追問。在此之前，中國其他得獎健兒都沒有這種動作。這到底是什麼原因？誰的主意？未有答案。幸而中國馬上表示不會再次出現這情况，否則國際奧委會可能按照規定處罰，甚或褫奪獎牌。

此外，兩岸健兒在羽毛球決賽時對壘，大陸網民很容易就扯到「反台獨」之上。結果兩岸健兒各有勝負，大陸一方勝了就是「反台獨」成功，輸了就是「縱容台獨」。這不能不令人聯想到開幕禮時，大陸官媒用「中國台北」取代慣用的「中華台北」，引起一番爭議。幸好在閉幕禮之際，沒有再次掀起很大爭議。

這些不分場合都要講求「政治正確」的意識，無限擴大到「勝者光榮，敗者屈辱」，連亞軍也彷彿變了不光彩（也許獎金多少也是一個背後的因素）。且看獲得金牌的健兒，央媒馬上播出其家鄉父老的喜慶場面。據內地傳媒行家說，其實一些有機會獲得金牌的健兒的家鄉也有類似準備，等待金牌到手時大事慶祝，但當健兒只獲得銀牌或得不到獎牌，一切都會歸於平靜。

這類事例或許屬於個別事件，但反映了官方平時在意識形態方面的引導，已播下泛政治化的種子，並滲透到日常生活裏去。長此下去，民間的泛政治化還會倒逼官方不能不政治化，干擾了官方的政策和部署；嚴重時更會扭曲國民性格，導致國格變形，至少會引致外界誤解。內地有清醒的網民指出，不要讓人感到中國只重視兩點：一是金牌多少？二是有沒有政治不正確（按內地標準）的事件？其實，合理的要爭取，例如巴西男子足球隊沒有按照合約穿上中國贊助商的衣服，應該追究；但其他雞毛蒜皮的事情，就不要泛政治化了。

（2）北京冬奧和疫情源頭輿論戰

東京奧運結束後，國際輿論馬上出現新一輪杯葛北京冬奧的攻勢，結合早前的簽名運動，預料還陸續有來。不過，這類攻勢可視為虛招，即使有部分國家響應（也許不包括呼籲杯葛的國家），但相信不會影響北京冬奧的進行。所以，毋須附和或關注這個虛的命題。

不過，值得注意的是同時出現的「疫情源頭」輿論戰。這場輿論戰早已出現，但這次是中國的反擊戰。內地3個智庫發表《「美國第一」？！──美國抗疫真相》報告，給予美國「疫情源頭嫌疑國」等多個名號。也許中國因應現時已難查源頭，而且美國疫情不受控制，認為這是反擊的好時機，以配合中國在其他方面的反擊戰，所以用實的材料來反擊美國的虛泛指摘。

不過，不要忽略美國的實招不在疫情，而在於針對中國在整體輿論戰中的弱點，包括最近河南大水災的傷亡人數、新一輪疫情的真確數字。這些實况只有中國官方才能掌握，但客觀現實就是外界不相信。西方世界的真正目標，不是要找到真正的疫情源頭，而是在於強化「中國官方信息不可信」的印象，這才是實的戰略。

從戰術上說，中國可以反擊美國的「疫情源頭」輿論戰，可以反客為主，但可以預期，反擊戰只能指出美國防疫不力，導致疫情擴散，但卻難把「疫情源頭」加在美國頭上。相反，其他輿論的虛位也許是中國的要害，這一切都要從求實做起，只靠「口水戰」和「信息戰」絕對無補於事。

（3）南海局勢升溫是虛也是實

近期南海局勢有人為升溫的迹象。美國進行40年來最大規模的軍事演習，涉及17個時區、2.5萬美軍、3個海軍司令部和5個編號艦隊；英國航母「伊利沙伯女王號」艦隊經過南海；德國表示其軍艦將於12月到達南海。此外，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）、海軍軍令部長吉爾戴（Michael Gilday）、參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）等軍方將領先後放話，指中國軍事實力上升，戰爭風險大增，呼籲要為「新的戰爭形態」作好準備，包括武器無人化、核武現代化、微電子、人工智能和太空技術等。

我不大懂軍事，專家為我開竅，必須分清虛實和真正發生戰爭之前的徵兆。他以德國的姿態為例，它將派出的海軍護衛艦巴伐利亞號，不是強勁的艦隻；它雖然是20年來將會首次經過南海的德國軍艦，但它將不會從南面進入，而是繞道經澳洲到日本、韓國等國，跟着協助執行聯合國對朝鮮的禁運監察任務；回程時才會由東北角進入南海，並不會越過台灣海峽。此外，它還提出順道到上海訪問，等待中國回覆。

種種姿態顯示，維持政治張力是國際常態，各國的政治信息是實，戰爭信號是虛。假如中國沉不住氣，激化了兩岸問題，到時又可能正中下懷。

（4）中共「高層內鬥」的干擾戰

這是慣常的策略，近期又再度興起，在海外有一定的市場，但關鍵在於：中國的實際情况如何？按目前可見的迹象，無人挑戰或能夠挑戰習近平。但中國的不穩定因素往往不是來自外部，而是來自內耗；往往不是來自外交，而是來自內政，或由內政引致外患。不過，是什麼原因引起內政問題？倒是錯綜複雜，外界難以一言以蔽之。

為了避免外界不斷炒作，中國領導層可創造更多實質的合作氣氛，簡單如互相肯定工作表現，在處理一些重大事情時領導層怎樣集思廣益，有時候三言兩語甚至片言隻語，也可以帶出團結的氣氛。這是現代化的管理藝術，值得參考。

作者是時事評論員