東京奧運會落幕 開啟「北京時段」（文：歐陽五） (09:00)

由上可知，這是一屆延宕整整一年才舉辦的奧運，前所未有，即使兩次世界大戰使3屆奧運會名存實亡（停辦而仍計入奧運屆數），2020東京奧運會還是不輸任何一屆過往完賽奧運，載入史冊，青史同時記載：2020奧運會是人類意志的凱歌、人類能力的讚歌，是「人定勝天」的真實寫照！

「人定勝天」真實寫照

就在開幕前數天左右，官方還表示可能「視新冠疫情隨時中止奧運會」，斯時疫情在日本尤其是舉辦地東京達到峰值；奧運期間，全球染疫人數突破2億，累計致死超過420萬人，日本新冠患者突破百萬，2020東京奧運還是橫空出世絕然前行圓滿謝幕。

2020奧運之成功是日本（主辦國）與國際奧委會通力合作的產物，兩者都值得讚揚與感謝。於前者來說，除了戰瘟神，還要面對賽前過半民意的不支持（要求再延期乃至徹底取消奧運）、福島核事故之於奧運飲食的質疑，乃至賽地之一東京灣水質的詬病……後者甚至曾擔憂「空場比賽抽空奧運會『靈魂』」（國際奧委會主席語），但現實是19天奧運比賽（開幕前也有兩個比賽日）的高歌猛進，一項項奧運乃至世界紀錄的誕生，一曲曲頑強拼搏團結勝利之歌響徹扶桑……

奧運會是地球人最大的群聚活動，數以萬計的人在20來天集合在一個城市，顯示人類笑傲宇宙的能量，得出339個（比賽單項）之最強最快或最高。奧運會亦是現實世界的縮影，兩大最強國美國與中國展開全面競爭，美國在獎牌數展示國力厚度與歷史積澱，中國則以絕大多數比賽日金牌數「壓制」美國，來詮釋後起大國的不容小覷。國際奧委會、東京奧組委與絕大多數國家，以金牌數為標準，公布每日奧運獎牌榜排序，唯有美國媒體整齊劃一以獎牌數排序奧運榜，人為將美國「蓋過」中國，享掩耳盜鈴之趣，與政治舞台美對華施為何其相似乃爾。

中國在東京打了漂亮仗

就比賽本身而言，美國在奧運會的傳統霸位遭到各國嚴峻挑戰，尤以田徑、游泳美國兩大「奧運金牌支撐」為最。直到落幕兩天前，它的金牌數還落後中國5枚！中國在東京打了漂亮仗，成績全面回彈，奧運奪冠「六朵金花」（跳水、舉重、乒乓球、射擊、體操(不計彈牀)、羽毛球）獲27枚金牌，已超過上屆巴西里約熱內盧奧運中國金牌總和，其中跳水、舉重八中奪七，乒乓球五奪其四，舉世望塵莫及；游泳在「奪冠機器」孫楊缺席下仍大開大合拿下三金；田徑巾幗不讓鬚眉，「脫穎」於鉛球、標槍場；健男蘇炳添百米9.83秒成績震驚世界……只是女排小組落敗堪稱意外，然瑕不掩瑜。值得玩味的是「全紅嬋現象」，在賽後答記者問時，小姑娘說爭金動力在於「為家掙錢，為媽媽治病……」，使慣聽「為國爭光」者耳目一新，某種程度彰顯今日中國之趨於「多元化」。

香港以1金、2銀、3銅，6枚獎牌創歷屆奧運最佳成績，男子花劍個人賽張家朗勇奪睽違25年之金牌，何詩蓓則在100米和200米自由泳分別摘銀，更打破亞洲紀錄，值得驕傲！

北京冬奧挑戰有三

東京奧運落幕開啟北京冬奧會時段，兩者相距不足半年，後者挑戰有三：

一是新冠疫情。在肆虐全球一年半有餘後，疫情反有上升趨勢，國際奧委會執行理事克里斯托弗．杜比近日接受彭博電視訪問時表示，不排除北京冬奧閉門進行的可能性。北京未雨綢繆，派出約30人團赴鄰邦借鑑抗疫經驗，包括得自美國職業籃球賽（NBA）使用的「氣泡防疫法」。

二是成績挑戰。毋庸諱言，中國是夏季奧運會超強國與冬奧會「弱國」，已參加11屆冬奧，奪金僅合計13枚，上一屆韓國平昌冬奧僅獲1金，與冬奧各主辦國成績難以比肩；加之冬奧比賽更要厚積薄發，且比賽偶然因素重，又逢主場參賽之年，成績不可「難看」，北京壓力不言自明。

三是政治挑戰。東京奧運揭幕前，歐洲議會決議公然號召歐盟國家「集體抵制」北京冬奧；在希臘總理決意出席時，與之不搭的美國竟然公開「表示不安」。中國須對「體育政治化」之於北京冬奧未雨綢繆。國際奧委會主席巴赫總結東京奧運會時說「世界數十億人把本屆奧運會成功視為了不起的希望之信息」。現在，輪到北京冬奧將「希望」光大於全球。北京加油！

作者是時事評論員