感謝香港運動員（文：梁美儀） (09:00)

帶來激情、希望 忘掉壓迫、沮喪

多謝劍擊運動員張家朗，繼「風之后」李麗珊後，相隔四分之一個世紀再為香港贏得一面奧運金牌。在這人心動盪不安的時刻，這面靠前人與張家朗團隊灑下無盡淚與汗而取得的閃亮獎牌，重燃了大家對香港這個家的熱愛與歸屬。

多謝泳手何詩蓓，讓全世界看到在強手林立的世界泳壇中，香港運動員可跟頂級選手同場劈波逐浪，奪得兩面銀牌。更難能可貴的是，父親雖為愛爾蘭人，但她堅持代表香港參賽，讓大家感受到以香港人身分為傲，是自然不過的事。

多謝3位本土乒乓女將李皓晴、蘇慧音和杜凱琹，讓大家明白，香港人只要肯堅持和努力，同樣有能力靠自己實力，傲視全球。

多謝空手道運動員劉慕裳，她贏得的這面銅牌，教曉大家要好好裝備自己，靜待時機，一旦機會來到，才有能力抓住它，令夢想成真。

當然還要多謝「牛下女車神」李慧詩，每次觀看她比賽，不但是挑戰心臟負荷的最佳測試，她還示範給世人看，即使曾在賽場上跌倒過、失敗過，只要堅持，懷着一往無前的精神，拼到最後，即使結果未盡如人意，但只要盡過力，就不會後悔。

還有，歷史性打入羽毛球混雙四強的謝影雪與鄧俊文，雖然離獎牌就只差一點點，但完全感受到他們在球場拼盡的那團火。還有滿懷壯志踏上賽場的羽毛球選手伍家朗及跳馬運動員石偉雄，縱使結果不如預期，但你們一直以來艱苦鍛煉，終有日會讓世人看見。

作者是資深傳媒工作者