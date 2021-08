奧運會成蝕本生意 須研改革（文：阮穎嫻） (09:00)

奧運會主辦城市的支出

舉辦奧運會的支出,主要有3部分。第一是基礎建設,如交通網絡、選手村和提供觀眾住宿的酒店房間等。國際奧委會(International Olympic Committee)要求夏季奧運會主辦城市要提供至少4萬個酒店房間。此外選手村能容納1.5萬名運動員和相關人員。即使大城市如里約熱內盧,在2016年奧運之前也要多興建酒店,提供約1.5萬個酒店房間,以滿足上述要求。但奧運會只有兩三周,奧運結束後,外地遊客離開,酒店房間就會丟空,酒店入住率不能維持。1994年挪威利樂漢瑪(Lillehammer)冬奧會結束後,當地四成酒店破產,被迫結業。

第二是興建奧運場館的支出。在過去50年間,奧運項目大增,其中不少需要專項場館,而且要容納相當的觀眾。這些場館在奧運之後,未必有人使用,場館可能變成大白象工程。

第三項支出,是奧運期間的活動統籌,如開幕和閉幕典禮,以及場地保安等。奧運會是恐怖分子的襲擊目標。1972年慕尼黑奧運和1996年亞特蘭大奧運都發生恐怖襲擊,造成選手和觀眾傷亡。奧運保安支出所費不菲,在9.11之後舉辦的雅典奧運,單是保安開支,已達16億美元。

每屆奧運會開支的確實數字,不易得到,原因是一些基建支出,如改善鐵路系統等,雖然與奧運有關,但不會入帳。即使如此,奧運超支情况嚴重,自1968年起,每屆奧運都出現超支。2020年東京奧運,更因為疫情推遲,使超支更多。本來預算支出73億美元,超支約一倍至154億美元,而非官方估算總支出高達250億美元。

奧運會主辦城市的收益

主辦奧運會的主要利益也有3種。第一是奧運會期間的直接收益。這些收益包括入場門券、電視轉播費、贊助商的贊助等。這些收益由國際奧委會決定如何和主辦城市分配,國際奧委會會得到一部分電視轉播費,而當地入場券的收益會由主辦城市得到。無論如何,這些直接收益與支出根本不成比例。如2012年倫敦奧運的直接收益,只佔支出的不足三分之一。

奧運期間,當地民眾和遊客會作出奧運相關消費。關於這些消費有多少,顧問公司和學者都有做估算,但得到的答案大相逕庭,顧問公司計算出的收益比學者多很多。為什麼呢?其中一個原因是,很多估算沒有考慮到「替代效應」。舉例說,有當地人買票入場看奧運比賽,但如果沒有奧運比賽,他可能會花這筆錢聽音樂會。因此奧運會帶來的經濟效益並不是奧運入場券本身,而是奧運入場券減去音樂會的票價。

此外,對於奧運會能吸引遊客觀光,有人提出相反意見。大家都認為奧運期間,主辦城市會有很多旅客,因此如非必要都不會去當地。因此其他的經濟活動反而減少。事實上,有學者指出,奧運會對當地就業、消費和產出的影響輕微,甚至下降。

第二種利益是長期的利益。這些利益包括基建和場館可以在奧運之後繼續使用,奧運提升主辦城市的知名度,增加以後的旅遊收益、貿易額、外商直接投資等,從而增加當地的經濟活動。這些利益也不見得很大。2008年北京為奧運會興建「鳥巢」和「水立方」。鳥巢在2008年後鮮有使用,而水立方為改建成為水上樂園,額外花掉幾千萬美元。其他基建所帶來的利益也有爭議,一些基建就算沒有奧運也應該做,而且這些基建要趕在奧運會前完成,難免急就章;而且全城大興土木,使建築工作和建材等興建成本上升,影響成本效益。

至於奧運有沒有增加主辦城市的吸引力,也無定論。在吸引遊客方面,確實有成功例子。巴塞羅那舉辦1992年奧運會後,在歐洲最受歡迎旅遊城市排行榜躍升。失敗的例子也有不少,例如1988年冬奧主辦城市、加拿大卡加利(Calgary),1994年的利樂漢瑪,2014年的索契和2018年的平昌等,可能由於這些地方本身沒有太多名勝古蹟,所以冬奧以後就無人問津了。另一種就是倫敦、北京、東京等大城市,即使沒有奧運會,遊客仍是源源不絕的。

最後一種利益,就是主辦奧運,是向世界展示國力的機會,增加主辦國和主辦城市的民眾對國家的認同感。很多人認為1988年漢城(今稱首爾)奧運是韓國登上國際舞台的分水嶺。2008年北京奧運,也正值香港人對國家認同感最高。當然,這些榮譽感到底帶來多少經濟利益,就更難估算了。

奧運會還能舉辦下去嗎?

上面討論指出,其實奧運會對主辦國和城市很可能是蝕本生意。當然,由於利益和成本不是平均分配,例如政客和酒店餐飲業仍然會支持舉辦奧運的,納稅人就會反對。但這些成本效益計算的結果愈來愈呼之欲出,民主國家的民眾對申辦奧運有愈來愈多的疑慮。

2022年的冬奧,就有4個民主國家的城市退出申辦,最後只有北京和哈薩克的阿拉木圖競爭,北京順利得到主辦權。

2024年夏季奧運競逐主辦權的情况也慘淡,只有巴黎和洛杉磯兩個城市進入最後候選名單,國際奧委會決定不用投票,由巴黎舉辦2024年奧運,為免再下一屆無人搞,同時決定2028年由洛杉磯主辦。

由此看來,要延續奧運會,它的舉辦方式亟需改革。現在奧運會規模之大,由一城市主辦實在負擔太大,其中一個建議是改成由一國主辦,散落不同城市。這樣可以利用該國已有的體育場地,不用大興土木。也有建議讓奧運會回到奧運的發源地雅典長期舉辦,又或分到各大洲輪流舉辦等。

作者是港大經管學院講師