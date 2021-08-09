剷除香港亂源 中央除惡務盡（文：盧文端） (09:00)

教育安全事關國家安全 中央不能手軟

中央處理「修例風波」的一個重要考慮，就是「大亂之後實現大治」。對此，港澳辦常務副主任張曉明今年3月在香港就完善選舉制度聽取意見，會見記者時講得很清楚：香港一定會重回正軌，實現大亂之後應有的大治。習近平主席在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的講話中，關於香港的內容篇幅很少，特別強調維護國家安全，維護社會大局穩定，保持長期繁榮穩定，突顯了中央對香港維護穩定、實現大治的高度重視。

香港的「修例風波」演變成大規模的社會動亂，是香港內外因素共同作用的結果，不可能只是簡單歸結為外力插手就完事了。香港要在大亂之後實現大治，必須在強力反制外力干預的同時，全面剷除香港內部的動亂根源，否則，就不能保證香港的長治久安。對此，中央態度堅決，絕不手軟。處置教協的行動正是在這個大背景下出台的。

央媒文章列舉了教協的種種「惡行」，包括縱容有毒思想在香港校園肆意傳播、包庇「毒師」、美化「黑暴」、支援暴徒、編寫教材攻擊「一國兩制」、抵制國民教育，等等。中央層面一直在質問：教協為什麼這樣做，其目的是什麼？

更為嚴重的問題是：在「修例風波」中，大量的青少年學生對香港的憲制採取對抗態度，參與反中央、反特區政府的示威遊行甚至「黑色暴亂」，說明香港的教育已經出現系統性風險，香港的教育安全存在嚴重問題，直接威脅香港的國家安全，在這裏面，教協擔當什麼角色，需承擔什麼責任？

教協原本是維護教師權益的工會組織，但自1989年成為反共組織支聯會的創會骨幹成員之後，就開始向反共組織蛻變。教師在學校教育中擔當主導角色，學校培養什麼樣的學生，教師的作用極為關鍵。教協在政治上對國家的基本政治制度採取抗拒排斥態度，又擁有約9.5萬名會員，據稱佔香港教師的大部分。香港的教育體系培養大量的「反共後備軍」，一直站在反共、對抗國家憲制、抵制國民教育前線的教協，被認為是「功不可沒」。央媒所列舉的事實就是例證。

央媒的文章所傳達的信息是：教協在中央層面已經被定性為香港教育體系內危及教育安全的毒瘤。試想：香港大部分教師掌握在一個堅持反共、反憲制的組織手裏，中央會認為香港的教育是安全的嗎？不除掉這個毒瘤，何談香港教育要撥亂反正、正本清源、重回正軌？中央如何放心？這才是問題的癥結和要害所在。所以，央媒使用一個絕不含糊的標題：必須剷除「教協」這顆毒瘤。可見，針對教協的行動，肯定不會只是停留在「終止工作關係」。預料執法部門將對教協涉嫌違法的問題依法調查，包括教協與支聯會、民陣之間種種勾連。已經有輿論建議教協會員退會，並提醒那些與教協有業務聯繫的機構要與教協保持距離。

團結包容不包括反中亂港勢力

有人說，「剷除教協」的言論和行動，不符合中央提出的團結包容精神，不利於社會復和。筆者認為，這裏需要劃清兩條界線：

第一，中央講團結包容，大前提必須是剷除動亂之源，而不是對違法者網開一面，這是不可模糊的原則問題。亂源不除，動亂還會再來。剷除亂源，必須是除惡務盡。因此，除惡範圍也不會只限於教協。調查支聯會、民陣的行動正在進行。對「感激」刺警嫌兇的港大學生會評議會，警方已經展開調查。有指港大學生會刊物《學苑》曾鼓吹「港獨」，執法機構也不能不追究。香港的一些專業團體利用自己的特殊地位，慫恿、包庇暴力，對抗憲制，特區政府也需採取必要反制行動。總之，所有危害國家安全的人和事，都必須依法追究，絕不放過。

第二，中央講團結包容，對象是廣大香港市民，而不是反中亂港分子，這是一條不能退讓的「鐵的底線」。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今年2月關於不搞「清一色」的論述講得很清楚：中央理解包容的對象，是香港社會中因為意識形態及價值觀不同，而對國家、對內地存在各種成見和偏見的香港市民，反中亂港分子不在此列。夏寶龍最近還特別強調：要堅決把反中亂港分子排除在特區管治架構之外，這是一條「鐵的底線」。有人將依法處置反中亂港勢力說成是「不包容」，這或者是誤解，或者是別有用心。

剷除亂源有利維護金融中心地位

有朋友問我，中央剷除香港亂源的行動，會不會影響香港的國際金融中心地位？答案當然是不會。社會穩定是維護金融中心運作的必要條件。全面清除動亂源頭，香港社會大局穩定有保證，加上中央的全力支持，香港金融中心的地位會進一步穩固。數據顯示：《香港國安法》實施一年後，香港的新股集資額較一年前增加約50%，港股平均每日成交額增加約70%，香港銀行體系的總存款額增加5.6%。這說明，國際投資者對香港金融中心投下信心一票。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長