我們支持他們 只因他們是我們的自己人（文：鄭立） (09:00)

那是因為我們香港人是很功利的，我們喜歡親近強者、勝利者，而漠視其他人。說得難聽一點，過去不少人對體育的態度，就是勝利球迷，就像課本裏的范進中舉一樣，范進未曾中舉，鄉民不太理會他存在，哪天他中舉了，鄉民才來捧上雞、蛋、酒、米。勝利後錦上添花者眾，最需要支持的艱苦訓練期，卻最得不到支持。

港人不再只看到勝利或獎牌

有一句很經典的話，叫作「未做出成績為何要支持你？」聽起來有點道理，實際上卻是露骨地表達自己只親近勝利者的勢利態度。

可是在今屆奧運，這卻有了重大的改變。今屆奧運最珍貴的地方，並不在於獎牌上的大豐收，而是，香港人終於不再只看到勝利或獎牌，而能夠對於選手們，產生遠超過去的感情投入與認同，勝者、敗者，都一概予以關心、認同與尊重，這是空前絕後的質變。

香港人支持運動員，不再只是因為他們「為港爭光」，蛻變成因為「他們是香港人，他們是我們的自己人」。我們認同他們，不會只因為他們拿到獎牌，更是因為他們土生土長，跟我們吃同樣的食物、喝同樣的水、說同樣的語言、享受過相近的喜樂、為家園有着同樣的憂鬱，在這土地上成長的孩子，此時此刻的靈魂與我們結伴。

香港人也終於參透了支持香港運動員的理由，因為這不再是別人的事業，不是為了獎牌，也跟個人是否熱愛體育沒有關係，而是愛我們的土地，愛我們的自己人。當你看到中國隊的選手，拿不到金牌，即使拿到了銀牌，也會有人批評，香港卻能夠認同拿到銅牌或者根本拿不到獎牌的選手時，你就很能體會到「自己人」3個字的重大意義。

如果這能夠延續下去，一切都是為了自己人而做時，那香港就會前所未有的轉變。做不出成績為何要支持你？答案就是「因為是自己人」，不放過每一枚能發芽的種子，給予他們更多的機會，不計較一天之長短，就是為了讓更多的自己人能夠發光發亮，沒有比這更好的理由了。

就算一直扶助而未有成功，也比起只當勝利者身旁的菠蘿雞有種得多。比起在英國人贏時就說「我係英國人呀×」，印度人時就說「我係印度人呀×」，難民隊贏時就說「我係難民呀×」，一直當香港人和支持香港人就好了。

作者是專欄作家