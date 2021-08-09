香港奧運奇蹟：世代價值遷移的見證（文：黃偉豪） (09:00)

華盛頓和荷李活 誰更具影響力？

在教授公共政策理論的課堂上，筆者經常問學生的一條問題是：「華盛頓和荷李活，究竟誰更具影響力？」華盛頓是美國首都，政治權力的中心，總統府、國會等重要機構總部的所在地；荷李活則是電影世界的首都，全球娛樂和普及文化重鎮。雖然問題的背景是美國，很明顯這只是表面的言語修飾，想探討的真正內容是政治和文化力量的比較。究竟擁有政治權力、可以訂立法律，甚至動用軍隊的人較有權力，還是能夠塑造文化和價值的人較有權力，更能影響世界？

一個好的問題，是引發多角度和有深度的思考，而非提供一個權威的官方指定答案。在這一條「華盛頓對荷李活」的問題上，其中一個答案是：雖然短期之內，可能擁有政治權力的華盛頓可以運籌帷幄，控制當下，但長遠來說，誰能夠塑造社會的價值，才能影響人類未來的發展。所以，主宰現在雖然可能是代表政治權力的華盛頓，真正帶領和創造未來的，卻是象徵文化、價值和潮流的荷李活。

由價值遷移推動行為和政策轉變

由價值遷移，從而推動勢不可當的趨勢，進而帶來行為和政策上的轉變的例子，可謂比比皆是。曾幾何時，女人被視之為次一等，甚至沒有政治上的投票權，出外工作的經濟權利也受到限制。但現在男女平等不再只是女權運動的口號，而成為了社會上很多方面的現實，不少國家、地方的政治領袖也是女性，我們香港的特首一職，也正由女性出任。

近年，動物權益也是一個好例子。在筆者上一代的眼裏，貓貓狗狗等動物均被物化地視為工具，貓的價值在於捕鼠，狗則是用來「看門口」。以上的情况未算最差，更糟糕的是，貓狗昔日更被視為桌上的佳餚、補身良品。但在世代的價值遷移下，情况已發生了180度的變化，貓狗以至其他小動物的地位，已由工具和美食，提升至寵物甚至是家庭成員，需要去珍惜、保護和尊重。再近期的一些價值遷移例子，當然不得不提同志的平權運動，從今時今日某新興電視台有關同志題材的溫馨喜劇大受歡迎的情况，已可見一斑。

運動發展：國家主導和社會主導

在運動的發展上，相關的世代價值遷移亦正在發生，更透過今屆香港運動員在奥運的傑出成就看到成果。

粗略來說，在運動的發展上，可以分成國家主導和社會主導兩種模式。前者包括了中國和前蘇聯等很多強調政府權力，及着重利用在國際賽的表現，來加強自己管治的合法性和制度的優越性之國家，由政府投放大量資源來培訓運動員。後者則是很多自由和民主國家的模式，雖然政府的角色並不是零，但主要的發展由民間主導，甚至透過商業模式來運作，美國的籃球、很多西方足球強國的發展也是運用此模式。

在兩種模式下，引發了不少有趣和有意義的討論。這包括了由於國家主導的模式容易招來無謂的政治干預，包括國家領導人親自指明要派某個運動員出場，或規定應採取什麼策略，所以不利於追求策略和變化多端的隊制項目，如足球和籃球等的發展。據說領導人的政治干預，正正是2010年南非世界盃，朝鮮以0比7大敗於葡萄牙腳下的原因。有說法指出，由於國家體面的考慮，領導人堅持實力較弱的朝鮮要踢進攻足球，結果導致大敗。同樣道理，當年的蘇聯，即使在全盛時期，也非頂級足球強國。

運動員願望並非「發達」 而是發揮才華

在香港，雖然政府對體育發展的支援有所改善，但談不上是國家主導的模式。運動員要有成就，民間組織的支持，以及運動員個人的決心和犧牲，還有家人的體諒和鼓勵，便變得額外重要。香港由1996年殖民地年代「零的突破」的第一面奥運金牌開始，足足等了25年，不止迎來了史上第二面金牌這麼簡單，而是表現大爆發，創造了多面獎牌的奇蹟。成功並非偶然或幸運，而是和背後的世代價值轉移息息相關。

在學術上，研究世代價值轉移的大師，非已故的密歇根大學政治學教授朗奴．英高客（Ronald Inglehart）莫屬。他的成名作《現代化與後現代化》（Modernization and Postmodernization；註）正正提出信念和價值轉移，才是深遠影響社會發展方向的因素。他亦創立了「後現代化價值」（postmodernization values）這個重要的概念，引用在多國進行的「世界價值觀調查」（World Values Survey）的數據，指出在後工業化社會裏，人的追求已由物質生活轉移至非物質後現代化價值，例如民主、自由、公義、和平和環保等。

香港的奧運奇蹟，正是建基於這世代價值的遷移，很多得獎的運動員是土生土長的香港人，包括了游泳的何詩蓓，和乒乓女團3位成員。他們自小的願望，並非工業化年代的舊一輩香港人的「賺錢」和「發達」，而是以代表香港為榮，希望盡情發揮自己在運動上的才華，在世界的舞台上發光發亮。世代價值一旦遷移，往往是難以逆轉，也不可能在短時間內逆轉。正如英高客教授指出，世代價值並非純粹一廂情願的主觀願望，或由上而下的官方洗腦教育可以達至，而是有背後的政治經濟因素所促成。所以，運動員父母的一代所建立了的經濟基礎、全球化帶來的國際網絡和資源，也給予世代價值遷移更大的成功空間。

社會一些人曾經有一個說法，就是香港要有希望，必須放棄這一代的年輕人。但在一場舉世矚目的東京奧運會裏，卻是一群年輕的運動員振奮人心的表現，和破紀錄的驕人成就，在香港歷史上其中一個最困難的時刻，給不少人重新燃點了希望。

註：Inglehart, R. (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. NJ: Princeton University Press.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任