觀德國水災——天災人禍只差一線（文：何昆洛） (09:00)

聯邦與各州政府救災分工錯綜複雜

適逢今年是德國的選舉年，災情責任誰屬自然成為救災後話，甚至是左右選舉結果的關鍵。由於德國實行聯邦制，聯邦政府與各州政府的分工可謂錯綜複雜。總理默克爾到訪受災地區時表示，聯邦政府的天氣預報部門，以及民防和應災管理辦公室（Federal Office of Civil Protection and Disaster Assistance）已及時將相關的資訊傳送到各州政府。而如何應對水災、協調消防及民防等事項，包括疏散居民，正是州政府決策的範圍之內。受災嚴重的北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia / Nordrhein-Westfalen），州政府內政部長發言人則表示，較早前已將有關的警告轉送州內各市及縣政府。

由下而上看，災民一般表示未能提早準備和及時撤離。部分災民稱洪水到來之前政府曾派發沙包，而消防車隊亦曾在街上廣播，但始料不及的是洪水的規模可以如此巨大。有兩位分別接受英國傳媒訪問的當地居民，不約而同說「你可以想像這個情景發生在亞洲，而非這裏」（註1）、「在德國，你不會預計有人因水浸而死；（這種情景）可能會發生在較貧窮的國家，但你不會預計發生在這裏」（註2）。而面對有不同的政治領袖到災區視察，民眾反應兩極，有人更稱除非政客到場親手協助清理，否則請遠離災區。

另一受災州份萊茵蘭-普法爾茨州（Rhineland-Palatinate / Rheinland-Pfalz）的一間照顧智力傷殘人士中心，有12位居於中心地下樓層的院友溺斃。該州的其中一名市長，與視察災區的總理一同主持記者會時說，由傳媒上得知將會有大雨來襲，而區內預防洪水的基礎建設亦因而啟用，5年前河水上漲至3.6米仍然相安無事，但今次水位在極短時間內上升至高達8.78米，保護則不再有效。

由災民切身問題到中長期重建

究竟責任最終誰屬，暫時仍然未有一個明確的答案，但明顯的是有關洪水預警的信息混亂、聯邦與州政府各級決策的先後與權責未明。災民看在眼內的，除了政治責任，可是一段時間內需要切身面對飲用水、電力、燃氣、通訊中斷或不穩，以及中長期的重建問題。距離全國聯邦議會選舉尚餘最後兩個月，由兩大傳統政黨組成的執政聯盟領導的聯邦政府，已承諾會為災區提供緊急經濟援助、用於災後重建的特別撥款，以及重新審視自然災害預警系統。

應對氣候變化 基民盟遜綠黨

其中一段插曲，是身為受災州份州長的拉舍特（Armin Laschet）陪同德國總統到災區視察見記者時，被傳媒拍攝到其大笑，以及與身邊幕僚言談甚歡，事後在社交媒體發文致歉。他與現任總理默克爾屬同一政黨基民盟（CDU），被視為接任總理的大熱人選之一。無疑，氣候變化亦已變成競選的其一熱門議題。3位於民調上領先的「候選人」之中，拉舍特只被四分之一受訪民眾評為最適合應對氣候變化的人選，與綠黨候選人佔近六成相比，反差甚大。

民間主動「自救」 輿論關注將來應變

回歸基本，「貼地」救災的除了各級政府部門、聯邦國防軍，民間亦主動發起及組織「自救」。「自救」不限於捐贈物資，亦有不同的人親身到災區參與清理。一眾義工之中不乏鄰近地區或城市的居民、年輕人，亦有不少擁有重型機械的農民，甚至多年前以難民身分來到德國的敘利亞人。

天災與人禍的分別，往往只差一線。德國國內的輿論已由關注水災造成的傷亡數字，漸漸變成關注將來能否提早而準確預警疏散、提供更迅速與更有組織的緊急救援和經濟支援，以至制定更進取應對氣候變化的政策。

在一個開放、自由、民主的政治體制與社會內，抱持「一定走數」的心態的政治人物，注定無法生存。國內傳媒近日亦有報道中國河南水災，畫面雖然相似，但中央與地方政府、官方與民間之間的互動則十分不同。願所有災後留下來的人平安，逝者安息，災區盡快回復平靜。

註1：bit.ly/3iprpLl

註2：bit.ly/3yq9qK8

作者是德國波恩大學歐洲研究碩士畢業生