張開口見得到的貧窮（文：香港社區組織協會、兒童權利關注會） (09:00)

本港幼兒蛀牙嚴重 逾半患有蛀牙

在2019年，全港0至6歲幼童共有39.94萬人，當中身處收入為住戶入息中位數一半以下（即貧窮線）家庭的幼童人數為7.75萬，幼童貧窮率近兩成（19.4%）。本港雖然是富裕社會，醫療體系及服務均被視為較發達地區，但幼童牙齒健康並不理想，本港兒童在6歲或以前常見患有「學齡前兒童蛀牙」，幼童蛀牙情况多年均未見改善。本港早於1991年已訂立2010及2025年達至的口腔健康目標，就推行有關建議做規劃，惟過去30年來從沒有達至上述指標（見表）。根據衛生署的口腔健康調查（2011年），本港5歲兒童中有超過一半（50.7%）有蛀牙經驗，約四分之一（26.2%）兒童有4顆或以上曾經蛀蝕的牙齒。除蛀牙外，本港幼童最常見牙齒護理問題包括：患有牙瘡、牙齒清潔程度低、口腔健康行為欠理想等。不足一半（49.3%）兒童人口沒有蛀牙，從未達到「70%的人沒有蛀牙」的目標；有4隻或以上「齲齒、失齒、補齒」的兒童人口更佔26.2%，亦未能達到「最多10%的人有3隻以上齲蝕、拔除、填補的牙齒」的目標。可見問題癥結並非無目標，而是缺乏達至目標的決心和相應政策。

為了解貧窮幼童牙齒情况，香港社區組織協會、兒童權利關注會今年初曾向育有幼童的基層家長展開調查（註），發現逾八成（81.5%）基層家長表示家中幼童「由出生至今」曾有最少一隻有問題的牙齒，情况令人震驚。若以受訪5歲幼童而言，逾九成（92.1%）幼童由出生至今有「有問題的牙齒」，相對全港5歲幼童牙齒健康狀况（50.7%）差。此外，逾六成（60.5%）受訪5歲兒童有4顆或以上曾經蛀蝕的牙齒，相對衛生署2011年調查的四分之一（26.2%）為高。可以說，若本港幼童牙齒狀况屬「不佳」，貧窮幼童牙齒情况則屬「極為惡劣」。

基層幼童牙患多 幼童身心受害欠支援

受訪基層幼童最常見的口腔疾病，主要為幼兒早期性齲齒/幼瓶蛀牙、牙周病，口腔問題則主要是牙齒變色、口臭、磨牙等情况。定期清潔牙齒、護理口腔，以及建立良好飲食習慣，某程度能減低以上情况，惟難以杜絕所有牙齒問題，有必要獲得相應支援。俗語有云：牙痛慘過大病，持續面對牙齒和口腔問題，均影響兒童個人身心發展。幼童經歷牙痛時，個人身心精神均大受打擊，甚至擔心影響外表儀容，打擊個人自尊感和自信心，加上未能進食，損害健康發展和正常學習。

確保兒童健康成長是社會共識，若貧窮幼童因家貧，以及醫療衛生政策缺失，導致未能得到適時牙齒檢查及治療，令身心承受不必要的痛楚，甚至缺乏健康牙齒成長和生活，打擊個人自尊自信，實在是香港之恥。聯合國《兒童權利公約》訂明：兒童生存及發展是基本兒童權利（第6條），兒童有權享有可達到的最高標準的健康，並享有醫療和康復設施（第24條），作為兒童權利公約適用的地區，特區政府實責無旁貸。

增加支援學前幼童護牙 推幼兒牙科護理服務

完善的公共牙齒護理政策，必須訂立清晰口腔健康目標，積極落實計劃，並定期檢視成效。

當局應重訂「兒童口腔健康目標」，為不同年齡階段兒童訂立相關口腔健康目標及策略，並為弱勢家庭的幼童（例如：貧窮家庭幼童、單親家庭子女、少數族裔兒童等）提供針對性支援服務，當局亦應按審計署建議，定期檢討口腔健康目標，縮短口腔健康調查的時間間距，每5至6年進行一次。

過去數十年來，政府在幼童牙科護理的政策，旨在透過宣傳和教育，鼓勵市民養成良好口腔衛生習慣，只提供有限度緊急牙科服務，並為有特殊牙科治療需要的智障人士及有經濟困難的長者提供支援。早於上世紀80年代，衛生署已設立學童牙科診所，但只為小學生提供學童牙科保健服務。

當局應將現時學童牙科保健服務的受惠對象擴闊至幼稚園及中學學童，並應將公營牙科服務，由現時只處理止痛及脫牙，擴展至治療其他牙患服務（例如：蛀牙、補牙等），同時加強母嬰健康院職能，為學前幼童提供牙齒健康教育服務。此外，若公共醫療服務供應緊絀，當局亦可推行「兒童牙醫券」，善用私營牙科市場的人力資源，資助低收入家庭的幼童定期接受牙科護理服務，對象包括有經濟需要的基層家庭幼童（例如：獲幼稚園及幼兒中心學費減免計劃資助、領取在職家庭津貼中的兒童津貼，或領取綜援的幼童）。

與幼園、幼兒中心合作 派員定期到校牙檢

另方面，因應服務短缺，近年民間亦有不少團體嘗試為幼稚園學童提供有限度的牙齒護理服務。

當局應與全港各幼稚園及幼兒中心合作，安排專業牙科人員教育幼童護理牙齒知識，定期提供到校牙齒檢查，讓幼童可以在熟悉和安全的環境下，安心接受牙齒檢查和基本的治療，同時亦可確保幼童在牙齒檢查方面有較高參與率。

10個貧窮幼童8個患上牙疾，只要一張開口，便可分辨是貧是富。常言道兒童是未來棟樑，究竟我們是否希望看到這樣不平等的香港？期望每一位幼童都有健康的牙齒，不會因貧困而缺乏適時牙齒護理服務。

註：香港社區組織協會、兒童權利關注會：《貧窮家庭幼童牙齒健康情况調查報告》，2021年7月（bit.ly/3wY8zPf）