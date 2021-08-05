政府與教協「斷交」 不利社會復和（文：楊文俊） (09:00)

從兩所官媒的立論以至教育局的行動，可見它們希望教協在香港失去影響力。官媒所刊載的兩篇文章，認為教協涉足政治是不可接受的，並認為「學生反對政府」與教協有着密切關係。實際上，教協作為職工會，成員接近10萬，是社會中極重要的持份者，牽涉政治屬正常現象。另一方面，教協立場溫和，與立場激進的學生們在政治主張上南轅北轍，認為教協要為學生反對政府負責，並沒根據。

教協影響力源於對教師細緻貼心服務

為何教協被狙擊、「被斷交」引起香港社會軒然大波？不妨先簡單了解教協的「群眾基礎」。

教協在香港有兩所會址，旺角會址主要用作行政，銅鑼灣會址則用作超級市場及俱樂部。於銅鑼灣經營超市，可說是教協取得成功的一大要素。超市主要供教協會員使用，各種文儀用品供應齊全，價廉物美，能滿足教育從業者對文儀用品的巨大需求，素來受教師歡迎。

另一方面，香港規定教師應每3年參與共150小時的專業發展活動，教協經營的教師培訓課程，深受香港教師歡迎。顯而易見，教協提供服務，切合一眾教育從業者的需要。教育局一聲令下，即不再承認教協所舉辦的教師培訓課程，將會使需要參與專業發展活動的教師們無所適從。

教協的影響力，並不在其於制度上取得席位，也不在於其支持的區議會候選人當選，而是源於對教師細緻貼心的服務。制度上的認可以至議席，只是因教協的良好服務而生，而不是教協具有政治影響力的必要條件。王文以選舉制度改變作為教協影響力漸失的論據，顯然甚為牽強。須知教協於1973年成立，在1978年因金禧事件成為教育界最具影響力的工會組織時，它連一個立法局議席也沒有。

工會有政治參與屬必然現象

不論是官媒刊載的兩篇文章、教育局停止與教協合作之論據抑或王文，均批評教協參與政治。政治是眾人之事，工會本質上需要為會員爭取權益，工會會員作為社會的持份者，教協又作為工會組織，有政治上的參與，屬必然的現象。工會參與議政，政府徵詢工會意見，是社會重視勞工權益的表現，反映着社會的進步。現時立法會有3個由香港職工會選出的議席，足證工會在香港政治上的重要地位。

「教協要為學生反對政府負責」說法沒根據

根據《基本法》第27條，香港居民享有「組織和參加工會、罷工的權利和自由」。教協作為教師工會，發動教師罷課，本身只是行使其權利，完全沒有違反法律。教育局以教協曾發動教師罷課為由停止與其合作，顯然沒有道理可言。

政府又說教協「將政治滲入校園」，官媒的文章以及王文亦然，其實高估了教協對學生運動的影響力。教師與學生的關係是否真的如此「密切」？2014年，一群立場較進步的民主派人士組成「進步教師同盟」，挑戰教協立場較溫和的領導層。原定上年舉行的立法會選舉，以本土派自居、曾任職大型補習社的蔣旻正參選，挑戰教協的葉建源，認為葉立場過分溫和。教協以至大部分的學校教師立場溫和，思想較反叛、行為較激進的年輕人之政治表態，不能簡單歸因於教師的影響。實際上，教師與學生進行怎樣的政治參與，教協作為職工會，根本無從置喙。教師與學生在「師生」的身分外，首先是社會的持份者。要求教協就教師與學生一切校外行為作表態和負上責任，實際上是強人所難。

查實，教協從沒支持「港獨」，也沒做任何違法行為。教協作為職工會，受《職工會條例》保障，只要其仍能對會員提供妥善服務，會員並不會無故脫會。《伊索寓言》中有〈北風與太陽〉的故事，講到北風與太陽比賽誰能使路人脫下斗篷。北風妄圖通過強風吹走斗篷，路人卻將斗篷愈包愈緊；相反太陽以其熱量照耀大地，路人因天氣悶熱而不得不脫下斗篷。職工會的存在，正正解決了教育局作為官方體制機構所未能處理的問題，若教育局以為通過在制度上削弱教協的影響力，就能夠使教協會員自行脫會，那實只屬一廂情願。

教協對香港教育界維持穩定有重要角色

如果政府的目標不單是希望教協成員主動退會，而是希望教協解散收場，那更是未有看清教協對香港教育界維持穩定的重要角色。教協屢屢遭到教育界裏較激進的一翼挑戰，即使教協消失，不難想像其他更激進/進步的民主派人士跟政府、建制之間的衝突將更難調和，這難道是政府樂見的嗎？如果政府是想把光譜內某些教育工作者全數趕走，更是社會和下一代的悲哀。

教協會員人數接近10萬，涵蓋教育界不同持份者，屬於香港影響力極大的工會組織。特首林鄭月娥2018年於教協45周年酒會擔任主禮嘉賓，並指出席該場酒會是「行政長官應有之義」，原因是教協是香港最大的教師團體，甚至是最大的單一專業團體。教協能有如此巨大的影響力，正因其做好作為工會應做的事。教育局在新華社呼籲港府徹查教協後僅一天，即高調宣布「斷交」，削弱教協在建制中的影響力，給公眾帶來極壞觀感，亦與林太2018年說法和行動，以至近年政府希望修補香港社會撕裂的目標完全矛盾，對社會復和毫無幫助。教育局宜三思，慎防破壞教育局與教育界僅餘的互信。

作者是時事評論員