了解香港青少年的網絡安全意識（文：鄧鍵一） (09:00)

由2019年初至2020年夏天，筆者參與協助香港救助兒童會（Save the Children）進行一個題為「Young Voices」的研究計劃。那是該會的跨國研究計劃，以往已經於瑞典、越南等國進行，香港地區則是首次。這個研究項目包含焦點小組討論和問卷調查（樣本人數1151）。研究的涉獵範圍廣泛，包括校園欺凌、兒童權利等等，而網絡安全也是這個研究關注的部分。自從救助兒童會發表了主要研究結果後（註1），有傳媒對網絡安全的部分特別感興趣，並作跟進報道（註2）。因此，本文旨在結合量化和質化觀察，整理香港12至17歲青少年對網絡安全的看法。

24.3%受訪者感到「完全不安全/不太安全」

在「Young Voices」的問卷調查部分，我們問受訪者覺得在「上學或放學途上」、「在課室」、「小息的時候」、「居住的地方（日間）」、「居住的地方（夜間）」、「家中」、「使用互聯網的時候」分別有幾安全。答案選項包括「完全不安全」、「不太安全」、「頗安全」、「非常安全」。

結果顯示，24.3%受訪者表示覺得使用互聯網的時候感到「完全不安全」或「不太安全」。研究單位及一些社工朋友從兒童安全的角度，都對這個結果感到興趣，擔心該四分之一青少年上網的時候會不會容易受到傷害。但我覺得這個結果可以從另一個角度演繹。正如之前提到，互聯網環境本來就充滿各種風險，所以我們也可以說，那四分之一青少年使用互聯網的風險意識其實比其他人高，才回答「完全不安全」或「不太安全」。

為了進一步了解他們對網絡安全的看法，我在附表整理了不同青少年分別有幾覺得使用互聯網是否安全。

不同性別、年齡、有否個人電腦的分別

從附表所見，女性、年齡較細、有自己的個人電腦的受訪者，都比較感到互聯網不安全。

性別上的差異比較容易理解，始終女性使用互聯網時候，面對性騷擾等風險的機會，一般比男性高。自己擁有個人電腦的青少年，則可能因為比較經常用電腦處理私人事務，也會意識到使用互聯網的安全風險。這兩點正好反映出使用互聯網時感到不安全，很大機會是反映他們的安全意識，多於實質上有沒有遇到過危險。

另一方面，在生活上其他領域感到不安全的人，也較容易在使用互聯網時感覺不安全。換言之，使用互聯網時是否感到安全作為一種安全意識，其實關乎到他們的日常生活和客觀環境需要有幾多安全意識考量。

互聯網安全意識與應對策略

年齡方面，青少年使用互聯網時候的不安全感顯著地隨年歲下降。但這是否代表他們長大後的安全意識愈來愈低呢？又似乎未必。反而，我們在焦點小組討論觀察到，青少年都會建立各種應對策略，以自己的方式回應網絡風險。

例如一些人提到，網上消費的時候，為了避免透露自己的地址，都會以「集運」送貨。至於女生，她們都曾經有在網上遇到「怪叔叔」的經驗，而她們都各自建立了應對方式，令對方「無癮」，停止騷擾。當然，男生有時也會收到來自陌生女性的交友邀請，有人會一概拒絕，有人則會作有限交流（例如只限網上聊天及不涉金錢來往），過程中嘗試辨別對方帳號真偽。

我們在焦點小組討論也發現，大部分青少年都有多過一個Instagram帳號：公眾帳號、私人帳號，哪個只加好友、哪個會加父母、哪個用來應付點頭之交等等，都區分得清清楚楚。對他們來說，這是使用社交媒介時候保護私隱的方式。

當然，有些情况下，例如一些男生在玩線上遊戲時候都曾經被騙，例如被騙去帳號、被騙金錢等等。儘管他們同意那是詐騙，但同時他們又覺得損失輕微的話，就當是「交學費」，不太在意。當然，如果涉及金額較大，他們會加倍警惕，防止被騙。

上述受訪者私下建立的應對策略，或接受了網上會有詐騙行為，都是他們隨年紀漸長，把互聯網的安全風險內化了，沒有刻意去留心這是網絡安全相關的事宜。我們不能說這是安全意識高或低。只是，當互聯網是他們自懂事以來生活一部分，他們就未必會煞有介事留意哪些是所謂的網絡安全風險。也許是這個原因，整體上只有四分之一受訪者使用互聯網時感到不安全。

青少年多少已摸索出應付辦法

互聯網的風險，隨着使用互聯網的滲入幅度及社會狀况而變化。當我們一方面關注青少年遇到網上詐騙等問題時，要不要使用VPN、如何加密資料等等，開始成為了關於網絡安全的新話題。

當我們擔心青少年是否特別容易在網上受到傷害的時候，也不能忽略，互聯網，甚至社交媒介，都是他們自出生已有的事物。統計數字上，他們對網絡安全的意識未必很高，但這可能正正在於，互聯網既然從來不是外在事物，他們或多或少已經自己摸索出應付辦法。這些反而是成年人需要多向他們了解的部分。

註1：關於研究形式和主要研究結果，見香港救助兒童會發表的「Young Voices」報告：bit.ly/2WN0pgd

註2：例如《南華早報》（2021年7月24日）就青少年面對網絡罪行的風險作出跟進報道：bit.ly/3Abh8rV

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授