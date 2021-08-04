從教協「毒瘤」和奧運看精神（文：劉銳紹） (09:00)

教協事件給外界的普遍印象

先談教協事件。新華社和《人民日報》同日發文，指教協是「毒瘤」，「必須剷除」。翌日，教育局斷絕與教協多年的工作關係，不再承認教協為老師舉辦的培訓課程。客觀效果（至少是給外界的普遍印象）是：

（1）政治大環境變化下跟隨指示

當局與教協關係的轉變，明顯是在2019年「修例事件」之後。2018年，林鄭月娥以特首身分出席教協45周年會慶，表示出「應有之義」。當時我也在現場，確有一種清新的感受。但今天她認為教協變了質，所以認同教育局的割席做法。不過，其實港府過去也接受教協（或教協的領導層）在其他社會功能發聲的角色，例如2010年的「普選聯」也有教協的成員。為什麼現在又不能接受呢？這明顯是政治氣候轉變的原因，甚或到了「上級揮手我前進」的程度。

（2）以點概面引出「四抹殺」效果

所謂「四抹殺」：

其一：有關方面攻擊教協「本質上與政治團體無異」，完全抹殺教協的其他重點工作，包括為促進教育專業發展和維護老師權益、關心教育和師生福祉，向當局反映和提供有關教育的專業意見。這些都是教協的主要功能，而且已經長期和持久地表現出來，並得到公認（包括官方過去的肯定）。

其二，當局以今天自行定性的理由，斷絕與教協的工作關係，抹殺過去多年雙方的友好合作。這反映了某種政治文化已蓋過教育實務的需要，讓人感到只要有一點不符合眼前的政治形勢，昔日恩情、友情就會一筆勾銷。用內地的話說，就是「所有事情都要逐一計數」。如此心態，如何建立長期和穩定的合作關係？難怪不少建制派人士心中也是抱着利害計算的心態，什麼事情都先行保護個人利益。

其三，教協已退出支聯會和民陣等組織，但有關方面認為這是「逃避追責的伎倆」，抹殺一切靈活處理的可能性（包括官方可使用的機會）；即使內地常說的「懲前毖後，治病救人」也拋諸腦外，顯示他們的政治需要早已蓋過政策的原意，告訴世人：即使真的「覺今是而昨非」，也不能存在。

這種態度跟香港回歸前北京接納港英遺老遺少的情况完全不同，因為當年是互相利用的關係，今天對待「異見」則是另一種關係。

其四，對教協先行定性（「毒瘤」，外界則稱「扣大帽子」），定性後就抹殺很多鬆動的空間，連第三者與教協的接觸也間接抹殺。例如，當局不承認教師參與教協課程的資歷，日後會否連成為教協會員也有問題？不得而知，但當局目前的策略確令人產生不留餘地的感覺。如果這種趨勢持續下去，教育界、教育工作者遇到實際問題和困難時，也會失去一個解決的渠道。

（3）滲入大量政治操作的目標

教協作為一個擁有約9.5萬會員的教育團體，官方斷絕與它的合作關係，除了令教育界和教育工作者的利益受損之外，另一個沒有明言但可以察覺的目的，是間接「谷大」親建制的教育團體。容或親建制的教育團體可以有正面的能力，但現實條件和取向會否讓它們發揮到真正的教育組織之作用呢？如果可以的話，親建制教育組織的會員人數應該一早就超越教協，而毋須在受到保護之下才「為教育界爭取利益」，對嗎？

日後，立法會教育界代表的席位相信不是教協成員，連選舉的過程也會被官方壟斷，已是不言而喻的了。

從官方的角度看，這是一了百了、溯本清源的做法，但這又可能是過去「一刀切」弊端的翻版。其實，如果官方近期對教協的行動，只是要維持政治張力，或許也可以理解，這樣可以讓它自行調節，還可以留一線迴旋的空間，方便大家日後互動。但如果官方的政策是要對手「五體入地」（不是五體投地）的話，那就可能出現另一種場景了。

奧運會的感悟

再談奧運會的感悟。我以前也採訪過奧運和世界盃等國際體育活動，令我從3個主要的角度欣賞體育：

（1）依次序地看「三力」問題

所謂「三力」，乃指努力、能力和權力；努力為首，權力最後。我透過運動員的表現，感受到：他（她）們有否盡最大的努力參與比賽？有沒有盡力勝過以前的自己？如有，即使他們輸了比賽，我也給予大拇指。所以，中國女排和教練郎平沒有輸；香港的風帆運動員陳晞文沒有輸；羽毛球混雙謝影雪和鄧俊文沒有輸……很多運動員都沒有輸。

至於權力，在體育運動中也有其位置。例如，讓誰上場參賽？讓誰當大旗手？但權力必須適當運用，更不能濫用。我深深記得1986年採訪漢城（即今天首爾）亞運會的最後一天，中國與韓國的金牌數目相同，最後取決於男子4乘100米接力賽。工作人員催促中國代表團負責人袁偉民到場督師，但袁偉民輕鬆表示「要歎咖啡，不去」，選手平時怎樣練就怎樣跑。結果，中國隊贏得最後一面金牌，當中就有很多教育和體育的道理了。

（2）最欣賞逆境下奮鬥的運動員

贏了比賽當然值得高興，但我最討厭輕視甚至玩弄對手的人。相反，我更欣賞處於逆境但仍悉力以赴的運動員。例如，荷蘭女跑手施芬哈辛（Sifan Hassan）在1500米預賽中跌倒後奮力追趕，最後獲勝。又如香港羽毛球選手伍家朗，受到「球衣風波」的影響，但他在敗陣之後承認表現失準，沒有把責任推向其他人，並表示「一定會企番起身」。這種風格馬上把引起和淡化風波的人比下去了。

（3）最欣賞比賽期間的人性

例如，真、勇、毅、智、五倫之愛、至聖之誼，只要不是假的，無論哭笑悲歡，我都完全吸收，還跟他們一起遙距地哭笑起來。在此難以一一細說。

總之，透過奧運和當局處理教協的對比，我從心底發出絲絲心語：中央的精神不是死的，千萬不要「上有精神，下有精神病」！人類要講求人性的精神，我們要精神地活着，因為我們要活出一種新的精神！

作者是時事評論員