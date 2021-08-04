體育政治（文：陳景祥） (09:00)

和平年代，國與國之間直接競賽不在戰場而在體育場，大國也往往藉國際比賽展示實力、提高國家的國際聲望和影響力。由於有這些「政治功能」，體育和政治的關係從來都密不可分，說體育不應與政治掛鈎，只是皮相之談而已。

「愛國愛港」陣營「關注」運動員 有迹可尋

民建聯成員、中學教師穆家駿在社交媒體上「強烈譴責」港隊羽毛球員伍家朗身穿沒有區旗標識的黑色運動衣出賽，並表示「如果不想代表中國香港，請選擇退賽」。事件觸發軒然大波，輿論認為對伍家朗的無端指摘，是令他無法晉級的原因之一。

事件觸動政府高層及羽毛球總會介入，奧運港隊代表團團長貝鈞奇接受訪問時，就說不希望將事件政治化，認為奧運應避免受政治干擾。但其實，把奧運「政治化」兼把矛頭直指香港奧運代表，早有迹可尋。

今年5月，一個名為「元朗監察議會聯盟」的組織在facebook提出要求港區奧運代表要宣誓，並聲言要「踢走黑暴運動員」，強調要「愛國愛港，宣誓效忠」；聯盟成員、也是民建聯成員的司徒駿軒稱，這個想法是想貫徹公職人員宣誓，既然代表中國香港參賽，就要確保愛國愛港。聯盟稱，一直跟民政事務局就宣誓事宜保持密切聯繫（註1）。

有了這個背景，也許大家就會明白「愛國愛港」陣營為何會如此「關注」運動員的球衣，他們特別留意球衣的顏色，正是要找出「有問題」的球員，也許對他們來說，政治第一，比賽勝出與否只是其次。

藉球衣顏色而大做文章，很多人認為無法接受，但「有心人」的目的正是要把政治標準放在至高無上位置，事無大小，只要任何人稍有嫌疑，都必須揪出「示眾」。建制派媒體曾經發表過不少文章分析伍家朗球衣背後種種「疑團」，試圖解釋穆家駿質疑「有理」，但都沒有足夠說服力。

風波主角伍家朗卻是出奇地冷靜，事發之後他第一次回應是「鬧還鬧，唔該搞清楚件事先鬧啦」，解釋由於賽前與贊助商合約屆滿，故需自行安排球衣，因未獲當局授權故無法印上香港區旗，解釋起來平心靜氣。到下一場比賽失利出局，伍家朗並沒歸咎臨時提供的球衣，但電視上所見，他對新球衣似乎並不習慣，而常識告訴我們，球衣、球鞋、球拍以至所有比賽場上的用具，又怎會跟比賽勝負無關（否則體育用品商何須斥巨資研究用品的物料和設計）！伍家朗的「否認」，應是再一次為了息事寧人罷了。

在整個風波之中，我們見到最冷靜、「最顧全大局」的，其實是事主自己，有這樣高質素的運動員，是香港的驕傲。可以想像，當事人如果有任何還擊，隨時會燃起另一場更大風波！

奧運會總被政治纏住

運動員在比賽期間以政治姿勢表態，是屢見不鮮的現象，而近年特別流行。2016年8月14日美式足球熱身賽前，美國國歌響起，三藩市49人隊（San Francisco 49ers）的球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）單膝下跪而沒有立正致敬，他其後解釋，是因為不願向一個壓迫黑人與有色人種國家的國旗表達尊敬，故有此動作以示抗議。後來美式足球聯盟（NFL）禁止在奏國歌時下跪，而卡佩尼克最終也被逐出NFL（註2）。

國際奧委會由始至終都以「奧林匹克運動不是政治運動」為宗旨，堅持政治問題不應由奧運會解決。對於其成員的規定，《奧林匹克憲章》列明「以種族、宗教、政治、性別或其他理由對某個國家或個人的任何歧視，都與奧林匹克運動成員的身分不相容」；奧運會希望能成為世界體育盛事，是全世界人民不分膚色，不分種族、信仰、政治的一次盛大聚會。

理想雖然美好，現實卻是奧運會總被政治纏住，解不開也走不得。奧運政治曾經在不同場合發生，包括：

（1）申辦奧運會——申辦奧運已經成為許多國家的政治任務；

（2）聖火傳遞——2008年北京奧運的聖火傳遞受到不同阻撓，台灣拒絕聖火入島，到法國巴黎時又遭藏獨分子狙擊；

（3）競賽期間——1968年墨西哥城奧運就有黑人運動員在頒獎儀式時抗議種族歧視，可說是開了藉奧運作政治表態的先河！

還有對主辦國的抵制，如冷戰時期美蘇兩霸互相抵制第22、23屆（1980及1984年）奧運會，成為政治干預奧運的典型例子；現在美國又有議員建議杯葛明年的北京冬奧。

奧運離不開國家投入

奧林匹克精神原是個人或團體競賽項目，應是運動員之間而非國家之間的比賽，但現在奧運的全過程參與都離不開國家的投入：運動員想要取得好成績，所屬國家/地區能否提供優越訓練環境和支援措施至關重要，而運動員的表現，又可以發揮凝聚民心的作用，不少國家都樂於投資在體育、以承辦奧運作為向世界展現力量的機會。1964年的東京奧運、1988年的漢城（今稱首爾）奧運和2008年的北京奧運，都是主辦國把自己從一個「新興」地位帶到國際社會舞台中心的機會，而上述3場奧運也確實把日本、韓國和中國成功「升級」，確立成為亞洲大國的形象（註3）。

投資體育運動 物有所值

香港人的奧運熱潮以及對香港運動員的支持，可以成為一股凝聚港人的力量，投資體育運動因而物有所值。近年香港運動員取得佳績，跟政府大手投資在體育上有關。政府自2017至2019年間撥出了超過600億元新資源，支持精英運動和社區體育發展（包括開支最大的319億元啟德體育園項目）；2019至2020年度體育發展的預算開支為58億元，較上一年度增約16%。

特區政府體育發展的目標是致力推動體育普及化、精英化和盛事化；對培養精英運動員，政府現在已有各種支援措施，從訓練、提供教育，以及退役支援，都有一套計劃。投資得到的「回報」，是香港隊在2018年亞運會奪得8金18銀20銅，而在羽毛球、單車、乒乓球、滑浪風帆、桌球、劍擊、空手道、壁球項目，都有香港運動員躋身世界前十位（註4）。本屆奧運，上述項目中有列入奧運的，香港運動員都取得了不俗成績，即將出戰者也被預期取得佳績。

香港可考慮發揮管理特長 助大陸發展足球

在體育盛事化方面，香港的成績就並不顯眼，政府是否應該積極引入更多國際級大賽來香港舉行？另一項值得考慮的，是把多年來都走不出國門的大陸足球「搞起來」，以大灣區為起步點，發揮香港的商業和管理特長，建立一套新足球比賽體制，目標是令大陸成為足球強國，在國際足壇可爭一席位——這將會是潛力無限且「政治正確」的世紀體育工程！

註1：見〈民記人叫港奧運代表宣誓 馬逢國：體育政治勿「溝埋」〉，《明報》，2021年5月21日

註2：Ramsey Khabbaz: Sports and Social Justice, Harvard Business Review, 2021年1月號，文章對體育與政治有詳細分析

註3：見喬玉成、許登雲：〈論體育的政治化傾向——以現代奧林匹克運動會為例〉，《體育學刊》，2009年7月

註4：見民政事務局文件〈推動香港體育發展〉，2019年5月

作者是資深傳媒人