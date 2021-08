笑看荒謬時代（文：陳家洛） (09:00)

荷蘭作家Rutger Bregman觀察到一種「無恥才能生存」的現象:要向上爬成為政治領袖,靠的是厚顏無恥、文攻武嚇、一意孤行,而再不是謙卑、友善和兼聽這些素養(It's not the friendliest and most empathic leaders who rise to the top, but their opposites. In this world, it's survival of the shameless)。在這個荒謬的時代,政權扶植的自己人和喉舌媒體齊齊出動,忙着串起一大堆殺氣騰騰的術語,謾罵叫陣,鼓吹鬥爭,出言恐嚇,發出「死亡威脅」。剛愎自用的當權者不會放過任何機會揚威耀武,用「組合拳」掃蕩無處不在、忘我之心不死的敵人,連環打擊不識抬舉的人,還明知故問「告訴我,哪裏有自由受損?」