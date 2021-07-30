港人兩次「移民潮」的比較（文：周永新） (09:00)

回歸後最多港人移民的一年

《明報》7月5日的港聞，就着《港區國安法》實施一年，專題報道港人移民外國的情况，標題是：「國安法一年 10萬港人遠走他方」。這10萬港人的數字，是從過去一年，港人出境和入境數字的相差得出來的。但港人出境後不回來，不一定代表移民，實際情况如何，還得深入探討。報道另一較確實的消息，是今年1月31日到3月，共有3.4萬港人持BNO申請移民（作為入籍途徑），簽證批出的有5600個。移民實情雖然有待確定，但過去一年，多了港人申請移民是不爭的事實，以「移民潮」來形容也不為過。

這次移民潮，多少港人會最終離開香港？看來很難有正式的統計。首先，香港居民中，大約有50、60萬人持有外國護照或居留權，他們可以隨時離開香港到外國定居，所以他們走了，也不算是移民。其次，港人到外地旅遊多不用簽證，可以隨時以遊客身分到外地，入境後才申請長期居留，最終能否成為移民，視乎當地的要求和限制。所以，現在把離開的港人歸類為移民，實在太早了。另外，每年都有幾萬名港人子女到外國讀書，他們畢業後會否申請在外國工作和居留，也難有統計數字。因此，這次移民潮最終有多少港人離去，現在無法預測，但應是回歸以來最多港人離開的一次。

天要下雨，誰也阻擋不了，港人既有出入境自由，要離開不應受到限制（除非被通緝）。有意見認為，移民的人既不願留下，可見他們並非愛國愛港，不用為他們離去而可惜。這種意見，筆者並不認同，因為離開的港人，自有他們不同的原因，與愛國愛港不一定扯上關係，正如上世紀80、90年代移民的港人，很多對香港仍有深厚感情。

面對這次移民潮，政府如遮遮掩掩不談此事，或提起時只會有負面評語，都不是認真處理問題的做法。如此態度，政府怎能明白這次移民潮的原委？怎能了解離去的港人有什麼想法？怎能遏止這次移民潮惡化下去？怎能減少這次移民潮對香港的衝擊和傷害？看遠一點，政府這種態度，只會令離去的港人，就算對香港仍有感情，也不想回流。

回歸前的移民潮是怎麼一回事？

另有意見認為，今次移民潮離開的港人，他們最終會後悔，因為他們不會找到一處比香港更好的地方，還引用回歸前的移民潮作為例子——當日離開的港人，很多不是離開後又回流香港嗎？講這些話的人，其實並不了解回歸前的移民情况——當日的移民潮，怎可與今天的移民潮相提並論？

回歸前的移民潮是怎麼一回事？上世紀80年代，筆者在明報讀者版寫了幾篇文章，談的正是當日的移民現象，以下輯錄其中幾段：

「香港人為什麼要移民？怕的是什麼？原因雖然不一而足，但如果說是怕在1997年後，特區政府不再容讓香港居民自由出入，相信很多人都會同意。如果限制香港人申請移民外國……看來有能力移民的都雞飛狗走，免得做籠裏被困的雞，那時動彈不得，欲哭無淚。」

「香港中上階層人士……千方百計作出各種尋覓後路的安排，所付出有形和無形的犧牲，代價實在非常巨大。」

「移民潮所以形成，主要是香港人對中國政府過去和現在的政策缺乏信心，因此要解決問題，必須先把中國建設好，並落實中央政府對香港的政策，而增加香港和內地彼此的了解也會有幫助。」

「無可否認，移民潮極難遏止，但香港600萬人口中，九成以上沒有辦法或不準備移民，故此，政府必須維繫他們對香港的信心，而關鍵是他們的生活不斷得到改善，並培養他們對香港這個地方多一點感情。」

30多年前寫的文章，令我有不少感觸，好像香港從來擺脫不了移民問題的困擾：戰後初期，為了逃避戰亂，大量難民從中國大陸逃來香港，之後1962年發生的「逃亡潮」，及1980年取消抵壘政策前的幾年，每天數以百計非法入境者偷渡來港，都給香港帶來沉重壓力。以上幾次移民危機，都是大陸居民「湧入」香港，自上世紀80年代，香港前途問題一起，香港卻出現港人「湧出」的情况——港人移居海外，從上世紀80年代到90年代，經歷差不多10年時間。今次移民潮，不知到哪時才結束？但兩次移民潮，筆者發覺，最少有以下3處不同的地方：

兩次移民潮3處不同的地方

首先，上次移民潮，是港人對將要發生的事沒有信心，因為「一國兩制」是新鮮事物，雖然《基本法》保證香港原有的資本主義制度會在回歸後保持不變，但「一國兩制」既無先例，實踐起來如果出現問題，後果無人能夠預測。故此，當時對香港前途沒有信心的港人，有辦法的便搞移民，讓自己和家人有「逃生」的後門。

今次移民潮，是港人對已發生的事有恐懼而出現。雖然港區國安法立法時，政府一再強調，涉及的將是極少數港人，但過去一年，港人感覺他們的生活，多個層面都受到影響，這樣便難免懷疑：基本法的承諾是否真的50年不變？一旦有恐懼，移民外國是他們的選擇。

其次，上次移民潮，港人求的是買個保險，以便自己到了危難的時候，不至「逃生」無門。因此，那次移民潮，很多並非真正想移居外地，不少拿了居留權就返回，也出現不少「太空人」家庭，移民的港人多非一走了之。

今次移民潮，移民是基於已經發生的事，他們覺得香港不再一樣，移民的目的並非為了買個保險，而是離開一個他們相信自己和家人無法生活下去的地方。所以，今次移民的，不少都是一家大小，送子女到外國讀書的，也希望他們可以在外國留下來。

最後，上次移民潮，是港人覺得中國的政策左搖右擺，大陸的經濟大幅落後於香港，因而決定移民，想的是在回歸後，香港不但不能獨善其身，且會因中國的因素走下坡。換言之，中國與香港之間的差別，是那次港人移民的重要考量。

今次移民潮，筆者上篇講了，移民的港人所擔心的，是香港原有的制度和港人堅守的價值觀念，會慢慢的隨時間流失——港人不再有言論、集會、結社、出入境等自由，自己的人身安全也不再受到法律保護。

如何穩定今次移民潮，下次再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授