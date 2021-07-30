伍家朗敗在忠誠廢物的批鬥（文：曾志豪） (09:00)

他穿的根本不是一件「滴汗如雨」的波衫，而是「萬箭穿身」的政治批鬥外衣。

「不想代表港隊請退賽」、「見過鬼怕黑……心臟病發」、「黑衣港獨」，不絕於耳。

鬥左思維很有市場

這種完全不合理的政治攻擊，在《國安法》的年代，已漸成常態，但誰也沒想到，連代表特區出賽的奧運選手，也無法逃過這種嗜血的批鬥。所以才說，這種政治批鬥，由文革時已經展現出「內鬥」、「不停尋找新敵人」、「寧左勿右」的特徵。

「寧左勿右」的鬥左思維很有市場，你看民建聯的通識科老師穆家駿，犯了如此離譜、低級、幼稚的政治錯誤，卻基本沒有付上任何代價，教席穩如泰山、黨友也沒有驅逐離席，以往在對付黃絲黑暴老師上大發神威的「教育局」、「保安局」完全變了樣，沒有出來譴責，林鄭也沒有要求追究到底。

特首，一個運動員為港爭光的機會給毁了，你也不會為他流幾滴淚嗎？

這個社會幾時有個人表達自由？

作為培僑元老的曾鈺成，甚至說穆只是說出自己對黑衣及衣服上沒有區旗、徽的感想，反問「見到這個情形，他不滿意，表達出來，他有這個自由吧？」

曾鈺成，你過去兩年都沉睡不知人間何世嗎？幾多所謂「黑暴教師」也只是說出自己對政府、警暴的不滿，表達出來，他們為什麼就要被批鬥，甚至開除教席呢？黃絲教師為什麼就沒有這種「自由」呢？

曾鈺成甚至說，批評穆的人才是批鬥，指穆一番個人言論，何來批鬥之力？

我想請問，被判罪成的唐英傑，也是一人之力展示了一句口號，為何又被認定有能力「煽動大眾」的仇恨甚至分裂國家呢？究竟這個社會，幾時有個人表達自由？幾時個人也犯煽動之罪？

批鬥思維入侵東奧，入侵體壇，香港運動員的確不是垃圾，這些忠誠廢物才是。別罵我，我也只是語氣太重啫，親。

作者是傳媒工作者