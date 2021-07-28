「堅離地」的「港人自講」可以休矣！（文：鄭國漢） (09:00)

不符事實邏輯 反映自大心態

文章指出，一方面當時公開的泛民鬥爭藍圖提出以區議會「包圍」立法會及特首統領的行政體系；協調立法會民主黨派候選人以謀求「變天」（在立法會獲得大多數），然後向特區政府逼宮，再跟中央政府攤牌；李柱銘罔顧美歐才是世界最大軍火商的事實，到歐美高調抨擊中國政府出口武器破壞世界和平與穩定；另一方面，雖然有以上的事實，泛民意見領袖卻說中央對香港的憂慮是毫無根據的，有些人更說中央的憂慮是非理性、有妄想成分的。

還有，「自講」論述處處反映自大心態。例如，公民黨前身「《基本法》第45條關注組」和它的同道提倡政改事宜特區政府只需要諮詢港人，不容中央政府插嘴。他們按照自己的政治主張（2007和2008年分別普選行政長官和立法會）在香港隨意為基本法釋法，影響輿論，企圖令特區政府就範（我於2004年3月9日和10日在信報發表文章，指出他們的諸多邏輯謬誤，引發了多輪來回筆戰，那是後話）。泛民及同道除了威脅要組織百萬人上街「曬冷」之外，還聲稱假如沒有他們心中那個香港，中國內地就無法發展。同時，還有人若有其事地鼓吹「香港學」（可不光是香港研究，而似乎是可以跟物理學、生物學、經濟學和社會學等學術領域處於同一個層次的學問啊！），胡說什麼香港文化超越整個中華文化，香港殖民地體制比國內體制先進多少百年。基於這些荒誕的觀點，他們對於香港與內地關係的論述和倡議，可想而知。

在〈「港人自講」〉發表後，信報的社論作出回應，標題為「『自講』現象正常 民主訴求合理」。後來香港的發展顯示，部分港人繼續自大、罔顧事實、論述充滿邏輯矛盾。

西方社會嚴重分裂 中國發展模式成功

要分析一個國際城市和它的祖國的關係，必須對國際形勢有基本的理解，對祖國和香港的形勢和變化有深刻的理解。思考民主制度的設立和改革，也必須理解世界上是如何實踐理想中的自由民主制度，以及選擇不同制度的因由。

在國際上，多少新民主國家政黨鬥爭頻繁、人民生活條件改善緩慢，甚至倒退的情况就不說了，最近這10多年來，連老牌民主國家也出現嚴重失調、社會嚴重分化甚至分裂，自由民主制度面臨種種難題，積重難返。西方陣營老大哥美國經過特朗普總統之後，社會政治嚴重分裂為兩個極端，該國有論者認為美國已經進入發生帝國內戰或者革命之前的臨界點，也有人擔憂國家已經達到「冷內戰」的程度，和解及療傷談何容易。還有，土耳其和印度等國的選民選擇強人領袖，政府具威權色彩，而東歐強人政治領袖甚至以「非自由民主」制度為榮，因為它抗拒美國與西歐強加的「自由民主」價值，以保護其傳統家庭價值、宗教和文化。

中國威權政治制度穩定，加上政府引導經濟發展模式的成功，在在給西方提倡的自由民主政治制度加上自由市場提供了另類選擇的參考（中國政府並不認為其他國家可以照搬一個建基於中國文化和歷史的制度，但其中一些解決社會難題的成功因素可以為他人參考）。在國際秩序和相對國力方面，採用購買力平價計算的中國經濟總量（GDP）早已（一個說法是2017年）超越美國，以匯率計算的名義經濟總量也預計在2028年超越美國，而且假如人民幣匯率升至1美元兌6人民幣，超越時間還可以提早至2026年！

香港意見領袖的自戀陳腔濫調

香港的經濟總量於2000年佔國內經濟總量14%，於2018年跌至約2.6%，同年北京、上海和深圳的經濟總量都在香港之上，而深圳企業的技術水平更加是把香港企業（包括它們在內地和國外部分）遠遠的拋在後面。2020年香港經濟總量的比重繼續下跌至2.4%。

過去10多年香港經歷了多個社會政治巨變，包括2003年的反23條50萬人大遊行；2014年的佔領中環運動；2019至2020年由修改《引渡條例》引起的大規模暴亂；2020年6月底公布香港《國家安全法》，6月30日開始生效。無論是世界範圍或者是香港本身的變化都非常巨大，但香港以反共見稱或者以追求自由民主為目標的意見領袖（包括一些大報的前總編），在香港與內地關係上的論點基本上是沒有改變的，繼續不斷地重複同樣帶有嚴重自戀狂的論調，批評及反對特區政府和中央政府為了補救制度漏洞的所有措施。

陳腔濫調包括：沒有保持殖民地特色的香港，不但香港不行，中國的經濟也不行了，中國的政制就不會進步了。政協前主席李瑞環用紫砂茶壺的例子說不要洗掉茶漬（茶漬，那是好東西啊），就以為什麼都不能變，包括引起政治傾軋的制度漏洞，方便國外敵對勢力插手香港事務的安排？人家說香港是本難念的書，就以為香港事務是一門可以媲美傳統學術領域的香港學？就能證明香港的英殖民文化（體制）超越（引領）中華文化（體制）多少百年？為何其他國家都有國安法，香港就不能有？香港經濟總量在全國比重下跌到3%以下（1990年超過20%，假如不用人民幣嚴重偏高的官方匯率計算，改革開放之初的比重肯定更高，因為改革開放以來國內的GDP增長率都遠高於香港的GDP增長率），內地官方表示香港的重要性並沒有因為比重下降而下降，香港真的把客氣話當真？

「沒有香港國際金融中心為內地經濟服務，內地經濟就會崩潰」這個荒誕的描述，卻是2019至2020年黑暴搞手歹毒的「攬炒」鬥爭策略的理論基礎；以傷及香港和國內無辜者為恐嚇手段的「攬炒」策略，是完全違反基本道德的手段。在黑暴恐怖空氣籠罩香港之時，我曾在「連登」網頁瀏覽，看過黑暴的推手利用這個荒誕的理論去闡述為何「攬炒」可以封死中央政府的命門，令它非就範不可的幻想，去蠱惑無知者、爭取支持者；至於鼓吹暴力鬧事等待美軍來插手相救這些無知幼稚的言論，就不知道跟意見領袖的論述有沒有關係了。

老實說，以上這些無視世界、中國、香港重大變化，沒有與時俱進的陳腔濫調，居然還有市場，主要報刊還繼續給他們提供大量版面發表，本身若非一個奇蹟，難道是報刊另有所圖？

港人要跳出自設思想牢籠

《明報》在7月2日的社評，令我耳目一新。論點包括「『西方世界等於國際社會』的時代已成過去」和「港人的世界觀，以及對國際形勢的看法，長期受西方觀點影響，然而要掌握當今國際格局變化，已不可能再用單一視角看待，否則很容易出現認識上的偏差」。明報給出一個新的思考坐標，顯然是對的，因為以前固執一些跟現實對不上的觀點真是太虛幻了！

在7．1回歸紀念日之前一兩個月，我發現部分專欄作家和論壇常客的調子變了，作了關鍵性的調整。一位以前獨沽一味就是痛批中共所有方方面面的政論常客，破天荒地承認中共的確是做出成績，可全世界早就知道了。另外一位，以前都是說國內沒有一個他心中的香港就會如何糟糕，最近的說法是：香港對於大陸，除了國際金融中心功能以外，已經沒有什麼可供國內學習的地方了。我以前曾經寫文章解釋，香港的國際金融中心是香港少數幾個亮點之一，但連這個亮點的重要光源都是國內對港政策呢。

本港意見領袖以上這些新看法，本來就是常識，不值得大驚小怪，只是他們固守過時的偏見，才持續出現自戀式的「港人自講」，寫了大量零附加值的文章，無端浪費了寶貴紙張。更有甚者，他們的文章模糊了讀者的視野，降低了市民慎思明辨的能力。希望他們的思想修正反映港人跳出自己設置的思想牢籠，勇敢面對客觀現實，令「堅離地」的「港人自講」退出歷史舞台。更希望香港人掌握客觀真實形勢，重新出發，為己、為港、為國家努力！善哉！

（作者按：文章屬個人意見，不代表嶺南大學的立場）

作者是嶺南大學校長