新冠肺炎與全球不平等（文：阮穎嫻） (09:00)

新冠肺炎肆虐 全球不平等下降

但事實是否如此？

由於「不平等」並沒有單一而清晰的定義，要回答這個問題並不容易。其中一個指標是不同國家和地區之間的預期壽命的損失。舉例說，某國的人均預期壽命是80歲，但由於感染肺炎，有人60歲就死亡，這個人的預期壽命就損失了20年。令人大跌眼鏡的結果是，根據這種計算，新冠肺炎導致高收入國家的平均預期壽命的損失，竟然比低收入國家的損失多。

為什麼會出現這個出人意表的結果呢？首先，疫情死亡數字可能極不準確，而且國與國之間對感染疫症死亡的定義不一，有些屍體未來得及化驗已經火化。也有國家根本不承認有疫症，例如坦桑尼亞政府認為這是假新聞，散播多人死於肺炎的「假新聞」會製造恐懼，因此禁止討論，國內曾只有總統及幾位高級別官員可以發放肺炎資訊。坦桑尼亞並聲稱已戰勝病毒，拒絕疫苗供應，他們的前總統甚至推廣「草本療法」，所以沒有該國數據。此外，不少發達國家人口老化情况嚴重，而且由於肺炎對老人的死亡率特別高，令發達國家的死亡率提高。當然，發達國家在疫情初期掉以輕心，防疫對策失誤，也是疫情在美國和歐洲大爆發的重要因素。

上面的數據只是關於死亡數字，但疫症的影響遠不止於此。它也令生產停頓，消費減少，很多人失業。所以第二個介紹的數字，是關於人均GDP的不平等。

諾貝爾得獎經濟學家迪頓（Angus Deaton）分析2020年全球國家和地區的人均GDP數據。無獨有偶，他發現富裕的國家和地區，在2020年的經濟收縮程度比發展中國家大，而這使全球國家和地區之間的收入不平等下降。事實上，這項收入不平等指標自2000年起已經連續下降了很多年。新冠肺炎加快了收入不平等的下降。

按人口比例計算 全球不平等上升

值得一提的是，上述計算假設每個國家和地區的比重都一樣。但是，每個國家人口有多有少，例如中國大陸人口是新加坡人口的200倍以上，有些人認為考慮不同國家平均收入時，應該考慮人口比例。若按照這個方法重算一次，那麼2020年的國與國間的不平等是上升的。

若用人口比例計算，世界兩大人口大國——中國和印度——立即變得很重要。印度屬於貧窮國家，2020年的人均GDP只有2000美元左右，印度在2020年，即Delta變種病毒爆發之前，經濟已經衰退，因此印度是造成上述不平等指標上升的主要原因。

另一邊廂，中國大陸雖然2020年上半年經濟重創，但疫情很快就遏止了，經濟在下半年已重拾升軌。但是由於中國已經是中等收入國家，人均GDP達到1萬美元以上，在全球經濟體中是中游位置。所以即使中國全年的經濟有增長，但對全球收入不平等指標的影響有限。

兩個人口大國，印度拉高了不平等，中國在中游影響不大，一來一回，以人口比例計算的全球的不平等就上升了。

有一點需要留意。上述的描述是以2020年的數據為基礎，到2021年疫情出現了不少新的發展，例如病毒出現了傳染性強的變種、疫苗在已發展國家開始普及等，這些因素肯定會改變國與國之間的不平等狀况。當最新數據出爐，我可以為讀者再匯報結果。

各國需面對國內不平等問題

讀到這裏，可能讀者會覺得上述討論有點「離地」。即使數據顯示國與國之間的不平等有所下降，一般人是感覺不到的，他們的深切體會是國家或地區內的不平等上升。事實上，在過去幾十年，正當國與國之間的不平等在下降之際，很多國家自身的不平等正在上升。當中的原因包括大市場上政府的新自由主義興起，削弱了政府在重新分配社會資源的角色，而且全球化令那些高學歷高技術人才的工作增加、工資上升，拋離勞動階層等。

雖然暫時沒有可靠數據，根據個人觀察，香港的貧富差距在疫情期間是上升的，我幾個月前在另一篇文章〈疫情衝擊只令窮人當災〉（《明報》，2021年2月16日）分析過。草根階層的行業往往要面對面工作，疫情襲來，他們的工作和生計受到很大影響。相反，高學歷高技術人才，很多受惠於科技進步，不用面對面，在家辦公不影響進度。因此雖然香港失業率上升，樓盤還是有價有市，米芝蓮餐廳仍然爆滿。

參考資料：

Deaton, Angus. 2021. "COVID-19 and Global Income Inequality." NBER Working Paper 28392. National Bureau of Economic Research.

作者是港大經管學院講師