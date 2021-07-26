風骨這種事 做出來而不是說出來（文：鄭立） (09:00)

而中短期的未來，也看不到日本軍佔領香港的可能性，大日本帝國皇軍早就消失多年，聲稱「會真的拿刀刺他們」這件事其實沒有意義，也無法證實。在今天，你要說你很愛中國，是個有骨氣的中國人，這種話說完之後，既沒有生命危險，也沒有被捕的危險，甚至不會因此而丟工作、喪失什麼收入或貧窮。這麼便宜的愛，要多少有多少。

時窮節乃見

我自小看到學校的老師們、道貌岸然的社會賢達們，每天收着穩定的薪水收入，住漂亮舒服的好房子，出入甚至有車子代步，做一份體面的、人模人樣的工作，再跟我說人應該有骨氣、行公義、捨生取義；但在我眼中，有沒有取義我不知道，利倒取了不少。如果我真的學了什麼，就是學到了：是否只要裝模作樣的講講，就能夠過好的生活，不用在公屋瞓廳？

直至我有一天看書，看到一句話，叫時窮節乃見，意思就是氣節這種事情，只有在時勢惡劣時才能夠看出來。真的需要冒風險，付沉重代價，才能夠看得出，誰只是說說。反過來時，一天不時窮，則人人看起來都是溫柔有禮、道貌岸然的好人，社會賢達遍地都是。當我們說一個人是校長、是教授，他就該受人尊重，我們就好像假定一個人讀了博士有了10萬元收入後，就一定是什麼回事似的。

如果在真的受到威脅、會有代價時，就連該保護的人都保護不了，甚至予以出賣，那麼，不論在什麼名校畢業，當什麼學校的校長，有個博士教授的名頭，是什麼會的會員、什麼會的會長，有了什麼學術成就，領着一份優厚穩定的薪水，他都只是一個小人物。

尊重並非免費的

當怕事沒風骨的小老百姓，本來不是什麼錯，人人都怕損失。只是尊重並非免費的，要當社會賢達，標準自然不能跟小老百姓一樣，該要有貴族犯險、守護百姓與弱小之義務，而不是把風骨放在演說中、在訪談中、在書本裏、在文章裏。不如坦白一點，承認自己就只是為了名利，不就好了嗎？

作者是專欄作家