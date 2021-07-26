被當權者玩弄的人——「羊村」的共鳴是如何煉成的？（文：陳家洛） (09:00)

7月初區議員宣誓及議席安排民調

當政權千方百計要推翻2019年11月的區議會選舉結果，選舉觀察計劃在今年7月初透過香港民意研究所的「我們香港人」意見群組的意見調查，邀請被訪者回應了3個問題：（1）政府將要求區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。面對宣誓要求，你認為民主派區議員應該如何？（2）你認為政府應否就出缺的區議會議席盡快進行補選？及（3）如果政府舉行補選，你認為民主派應否參與？我們提出這些問題，不是要影響區議員的去留抉擇，旨在分析香港人，尤其是民主派的支持者，在制度由民主轉向威權的過程中的取態（註2）。

對民主派的困境諒解

明顯地，民主派支持者一般對香港的政治環境愈感無力，也對狡猾奸詐的政府愈來愈反感，所以這個群組只有29%認為民主派區議員應該「宣誓留任」，認為應該「拒絕宣誓，直接辭職」的有41%，沒有意見的有30%。有39%的民主派支持者同意政府應該「盡快補選」，不同意的有29%，沒有意見的有33%；而有41%認為民主派應該「參加補選」，不同意的也有38%，沒有意見的有21%。

如果不分政治取向，有相對多數的民意認為民主派應嘗試宣誓留任，政府有責任在出缺的選區進行補選，以及同意民主派應該繼續參與。整體而言，成功完成調查的6000多名受訪者中，認為民主派區議員應該「宣誓留任」有43%，同意政府應該「盡快補選」有44%，而認為民主派應該「參加補選」有49%。值得注意的是，因應政治環境的變化，對這3條問題表示「不知道、無意見、很難說」的，分別有24%、29%和18%，比一般關注政治議題的調查偏高，反映受訪者對政府日後進行選舉的方式已經愈來愈感到陌生，所以更難下判斷。

進一步的交叉分析顯示，認為民主派區議員應該辭職的，當中有61%認為政府不應進行補選，同時83%也反對民主派參與補選。不過，認為民主派區議員應該宣誓留守議會的，當中有78%認為政府應進行補選填補出缺的議席，同時90%也同意民主派參與補選。認為政府應進行補選填補出缺議席的受訪者當中，有47%也同意民主派參與補選。相反，認為政府不應進行補選的當中，只有14%認為如果有補選民主派都應該參與（24%不贊成，餘下為無意見、不知道、很難說）。這3組交叉分析在邏輯上成立，反映香港人在自由意志的情况下可以作出的正常判斷和取向。

對政府的傲慢更反感

恰巧地，是項調查在7月5日至7月8日進行，而「政府消息人士」則在7月6日向傳媒「放風」，表示將有多達230名民主派區議員會被取消資格及須交還自上任以來的薪津。這個時間中間點可以讓我們了解民情如何受這個消息影響。於是我們將首兩天（7月5、6日）及尾兩天（7月7、8日）所得的數據作一比較，剔除回答「不知道、沒有意見、很難說」的受訪者後，結果發現整體民情出現明顯及方向清晰的轉變：

第一，同意區議員宣誓留任的比例由59%驟降至39%；認為應辭職的比例則由41%升至61%；第二，同意政府應該「盡快補選」的比例由62%下跌至57%，不同意的比例則由38%升至43%；第三，認為民主派應該「參加補選」的比例由61%下跌至52%，不同意的比例也由39%升至48%。至於就首兩條問題回答「不知道、沒有意見、很難說」的受訪者人數呈現下跌走勢，而就第三條問題則呈現上升趨勢。這4組數據的變化皆在統計上顯著（statistically significant）。由此可見，在傳媒廣泛報道「政府消息」之後，民情隨即出現反彈走勢，更進一步肯定民主派區議員辭職潮與民情的走向相當脗合。

選舉可有可無 視乎政權需要

今天有了《國安法》、參選人資格審查、宣誓（正負面）清單，又有法例懲罰變相公投、提倡投白票廢票或不投票的活動，再加上行政機關針對區議會的關卡處處，即使有補選，民主派絕對是處於劣勢，親政權的在一面倒的支持下還選不上就真的無話可說了。的確，民主派的支持者對今次調查範圍內3個問題的取態，也清晰地反映了今天的政治現實。既然補選對政權根本不構成任何挑戰，而且第6屆區議會的4年任期未過一半，那麼林鄭月娥憑什麼可以不遵守《區議會條例》第33條的規定（註3），執意要拒絕依法辦事，反對安排補選呢？是否仍然害怕素人再次擊敗建制派，安全系數未夠高？是否害怕地區包圍中央的平行時空一再出現？

不要忘記，2019年11月的第6屆區議會選舉在投票率破紀錄的條件下勝負已分。目前香港有超過400萬已登記的選民有權在自己所屬的區議會選區中投票。相比之下，經北京「完善」之後的1500人選舉委員會的組成方式，反映政權堅決漠視並排斥絕大多數市民多年來追求自由選舉的聲音，而且制度設計本身的多重掣肘，亦令確切地反映支持及反對政府的民情變得難上加難。選舉事務處日前公布2021年選舉委員會界別分組的臨時投票人登記冊，只有5344名團體票選民及2547名個人票選民，共7891名，總登記人數只有2016年選舉委員會選民的3.2%——團體票只及當年的32.7%，個人票選民更只及上屆的1.1%，本來就是小圈子的玩意，經修整之後再萎縮變小，專制統治下的分贓政治則變得牢固。

在一個急速去民主化的制度內，政權針對民主運動和公民社會的行動持續，針對一小撮，打擊一大片，今次對付民主派區議員，就是壓縮政治空間、擴大打擊面的手段之一。不過，縱然民間社會被無力感籠罩，造成市民對政權反感和憎惡，則毫無疑問是政府當局試圖推卸但必須承擔的責任。

這不是羊村故事的外篇，而是真實的香港故事！

註1：讀者可瀏覽選舉觀察計劃facebook專頁（facebook.com/hkeop）進一步了解

註2：調查結果詳見bit.ly/3iIXn40

註3： 《區議會條例》（香港法例第547章；bit.ly/3iNrxmC）

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、選舉觀察計劃成員