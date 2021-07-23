謊言+不公=民怨（文：曾志豪） (09:00)

新警務處長蕭澤頤承認警隊在7．21事件的處理和市民期望有「落差」，但又希望社會「向前看」。

究竟什麼地方有「落差」？

最大落差當然是警方說自己「鍥而不捨，絕不放過7．21任何線索」，但民間看到的卻是敷衍了事。

警查7．21「鍥而不捨」？ 民間看到敷衍了事

「立場新聞」製作了《7．21尋源》特輯，利用大數據再加閉路電視，仔細找尋案發當天的參與人士身分以及文宣的來源。請問傳媒這種調查方向及角度，警隊為何沒有做？立場記者可以追查到7．21當日有份出現在鳳攸北街的遊行人士，居然佩戴了7．20「守護香港」集會的「糾察牌」，也就是石鏡泉叫人拿藤條打仔的那個場合，令人懷疑：7．20集會者是否煽動甚至直接參與7．21打人案？但這些線索，傳媒找到，警察找不到，也沒有意思跟進。蕭澤頤說的「鍥而不捨」是這些嗎？

「立場」甚至找到所謂「煽動大家入元朗搞事」的文宣，很早就在一個微博「風中微塵」出現，博主接受大陸傳媒訪問時，自稱「我是一名警嫂」，也就是警察妻子。

莫非這個「早早煽動」大家入元朗搞事的文宣，和那個「警察家庭」有什麼千絲萬縷關係嗎？這條線索，蕭澤頤有追查到嗎？會澄清嗎？

傳媒還追查到，當時社會視這則「得元朗得天下」的文宣是fake news，各平台都呼籲大家切勿進入元朗。為何警方甚至監警會卻得出相反結論，認定社會上有人因為這則文宣而入元朗搞事？這是敷衍搜查，還是混淆是非？

「立場」甚至把矛頭指向了「中聯辦」，這方面紅線處處，蕭澤頤是更加不可能追查到底的了。

今天即使一個十幾歲的少年，一旦涉嫌犯國安法，都會變成「幕後有外國勢力」，要追查到底；唯獨7．21，白衣人即使被捕，暴動罪成，警方也不會再追查誰是幕後指使，反而「到此為止」。謊言+不公=民怨，信耶？

作者是傳媒工作者