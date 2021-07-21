維穩必是常態 穩定高於一切（文：李宇陽） (09:00)

「保持長期繁榮穩定」將成治港指導方針

公共安全泛指社會和公民個人從事和進行日常生活、工作、學習等活動所需要的穩定的外部環境及秩序，而公共安全管理更是國家行政機關及地方公共事務的重要議程。無論是有所爭議的「維穩經費」抑或叫「公共安全支出」，總之，在面對廣袤土地及眾多人口治理的單一制（Unitary System）國家制度的情况下，中國內地「社會治安綜合治理」及「維護社會穩定工作」就顯得至關重要，在「穩定壓倒一切」的政策下，更關係到國家安全戰略實施的成功與否。而在香港問題上，經歷回歸以來眾多政治風波與社會事件後，中央及特區政府也逐漸形成了一套成熟的維穩思路與治理路徑。

回顧近期京官講話及中央出台的涉港文件，就不難看出一句「保持香港長期繁榮穩定」將成為今後治港工作的主要指導方針。

十四五規劃（《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》），顧名思義，其工作重點是以經濟建設為中心，而此次涉及香港部分，有不少圍繞在國家安全、憲制秩序、全面管治權這些政制建設上，可見，防範政治風險將會置於工作首位。

此外，無論是近日國務院港澳辦主任夏寶龍提及的治港五要求，重申「愛國者治港」，「把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外」；抑或是早前港澳辦常務副主任張曉明談到的，香港主要問題是政治問題，唯有國家安全底線愈牢，「一國兩制」空間愈大；再到國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志，以中央港澳工作領導小組副組長身分亮相應對香港亂局，並在公安部黨委擴大會議上強調，今後將「全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定」，都可以見到，香港要發展，安全是前提，必須維護國家安全，必須維護社會穩定。

公安系統在涉港事務角色將更重要

公安系統是內地維穩體系中最重要的一環，也必將在涉港事務上扮演更重要的角色。

2003年中共中央發布的《關於進一步加強和改進公安工作的決定》，奠定了公安部門及其首長職位遠高於其他政府職能部門。現任公安部長在上任之初發布的《公安機關維護民警執法權威工作規定》，俗稱辱警罪，保障民警在執勤時不被阻礙或滋擾。相關部門深入貫徹新時代黨中央治疆方略，紮實抓好維護社會穩定工作，正確處理新形勢下人民內部矛盾，堅持和發展新時代「楓橋經驗」（1960年代浙江的社會主義教育運動中，「發動和依靠群眾，堅持矛盾不上交，就地解決，實現捕人少、治安好」的經驗）。

雖然上述這些還未在香港全面開展落實，但伴隨政務司、保安局、警務處3位首長的換人，可能「武官治港」、「警權擴大」將會成為香港在特殊時期下維穩的常態機制。而全面加強情報資訊研判預警、社會面整體防控、突發事件應急處置工作，亦將成為對港府、對警隊的重點要求。

中央眼中 香港警隊信得過靠得住

2019年的「修例風波」，相較於文官系統內出現部分人士立場不堅定，或明或暗地支持示威分子的現象，香港警隊則表現出了高度的團結與忠誠，始終站在止暴制亂的第一線。

與此同時，面對香港警民關係對立、惡化的局面，港警則在內地傳媒中得到了幾乎壓倒性的支持與鼓勵，「阿sir，14億中國同胞撐你哋！」尤其是在內地主流社交工具微博上，部分港警開通帳號分享日常心路歷程，更由此打造了少數港警KOL，時至今日，仍有人在微博上評價政策，討論熱點話題。此種做法是否「南轅北轍」，筆者不宜過多評論，但3萬警察始終要服務的是本地社會，根在香港，修復本地警民關係仍然任重道遠。

不過，通過此案例，可以看出，無論是在內地民眾還是在中央眼中，毫無疑問，香港警隊在此次「顏色革命」中恪盡職守、忠誠履職的表現，經受住了非同尋常的考驗，為捍衛「一國兩制」和國家安全，發揮了中流砥柱的作用，是一支整體上可以信得過、靠得住、能放心的紀律部隊，這也是3萬警察「集體轉藍」的根本原因之一。而維護政府的執政安全和擁護執政黨的執政地位，則是警察的首要政治任務。

守好國家政治安全「南大門」

總體來說，未來治港工作的主要指導路線，將會是繼續宣傳及貫徹落實社會反暴力、護法治、保穩定的工作部署，更要準確認識不同形勢及其相關風險挑戰，防範、抵禦「顏色革命」，嚴厲打擊各類顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動，堅決守好國家政治安全的「南大門」。

作者是香港青年時事評論員協會成員