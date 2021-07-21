如何面對中外角力下的時局？（文：劉銳紹） (09:00)

（1）必須看清中外角力的虛實

且看夏寶龍發表「國安法實施一周年」的講話後，美國隨即宣布增加制裁官員，內地和港府馬上還擊。美國並表示在港的美資企業須注意國安法的潛在危險，隱約呼籲撤退。內地、港府和部分傳媒也即時反駁。其實，北京已看透美國的策略和底牌，民間也須看透。

──美國不會一下子切斷和嚴重傷害與香港的關係，因為其利益仍然是主要的。在港的美資企業約有1300家，其中大部分仍然有利可圖，不會輕易跟隨美國政府的呼籲離開。在港的美國公民約8萬多人，也有很多深層的連繫。此外，香港仍然是美國和西方世界研究和了解中國動態的重地，這一點對它們來說十分重要。中國阻止不了，但一面預防警惕。這些元素碰在一起，驗證中外在香港角力，但外國又不會斷然跟香港切割。所以，看清這一點，就毋須過分擔心。

──既看到外國只是把香港視為一張牌，就更要明白，外國不會因為香港的民主自由，而破壞與中國的關係了。在國安法實施一年之後，形勢更明顯，中國也看透這一點，所以對香港的政治壓力只會不斷加強，務求達至北京眼中的「一國兩制」。外國既不會用心，也無能為力，所以毋須有任何寄望。且看《蘋果日報》和「支聯會」等，可知這種「借外安內」的策略，雖然引起港人情緒反彈和反感，但北京認為是有效的。

（2）安靜休息不碰撞 尋求存在不受傷

現實環境已是一個暫時無法扭轉的大趨勢。從民間的角度看，有些地方更是有理說不清。官方的意志和手法如鋼鐵般硬，只從單一角度看效果；即使效果大打折扣，但方向已定，官方就不管什麼副作用和後遺症了。所以，在這個時候，最好的回應方法就是：冷靜，休息，不碰撞，不挑戰，避免各種傷害，尋求存在，甚至「躺平」也無所謂；心境安靜，理智清醒。

這種「躺平」不是自暴自棄，毫無目標的放任、放浪或放蕩，而是在眼前情况下無力可使，有力無處使，或者不想把氣力按照官方的意圖使出來。這是眼前的實况，官方不宜只懂指摘「躺平」而不問緣由。相反，這種「躺平」是目前減少摩擦和碰撞的最佳方法，讓民眾的心情由平靜變冷靜，才可重新思考怎樣面對困境。

其實，這裏潛藏着一個在平時不會思考的問題。以年輕人為例，他們敢於冒尖，甚至不怕犧牲，但卻不懂「不作無謂犧牲」的道理；他們嘗試挑戰界線，但未掌握進退有度，更沒有臥薪嘗膽的豹隱思維；他們不怕把頸項碰向別人的刀鋒，但不懂得「存在才是最重要」的技巧。所以，到了此刻面對四面高牆，就是他們要學習方法多元的時候了。

（3）勸喻官方勿刺激 沉靜不是軟對抗

對於上述的安靜、冷靜、休息、沉着、「躺平」，官方不要罵我引導年輕人搞「軟對抗」，搞「戰略性退卻」。有人甚至罵我，我的想法只會「令官方麻痺大意」，是「緩兵之計」；現在放鬆了壓力，「敵對勢力和反對派就可以苟延殘喘，以後還會東山再起，捲土重來」。所以，他們主張學習毛澤東的戰略，「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。觀乎官方的行動，也反映了這套思維，效果就是加大壓力，不怕加劇矛盾。

按現實情况而言，官方的意圖非常容易落實，因為基層根本沒有抗衡的能力，也不會很快就到達爆發的臨界點。况且，任何風吹草動，官方都可以及早掌握，把一切不穩定因素扼殺於萌芽狀態。這就回到一個很簡單的問題，就是：相信歷史的哪一個部分？有人只相信高壓可以維持穩定的部分，而不相信物極必反、矛盾積累久矣定必爆發的部分。

說到這裏，已毋須多談了，因為怎樣說也無法影響現有想法的了。其實，我的想法與官方的目標可以是一致的。官方不是想進一步「由亂轉治」嗎？人們安靜、休息、「躺平」，不是同一結果嗎？

（4）跨界別的有機和無機合作

面對這種民間一時間無法改變的現狀，那就只有用另類方法應對了。各人可以根據自己的意願、能力、背景和環境，在合情、合理、合法、合策（略）之下決定自己的行為。

隨便舉例，新聞界目前的氣壓很低，但已有新聞界人士嘗試走出新路。其中一個值得思考的方向是：跨界別的合作，新聞界、文化界、藝術界、電影界、話劇界……都屬於傳媒的範圍；還有口頭傳播、行為藝術等，可以把新聞與日常生活融合一起，沉澱昇華，往往可以激發出比新聞更有感染力的作品。正所謂：風起雲湧生《三國》，風雨飄搖出《紅樓》。偉大的作品往往在動盪的時代出現，中外如是。

至於具體的方法，可以是「有機」或「無機」的。所謂「有機」，其實已在很多國家出現，把傳播的不同部分有機地組織起來，各自分工，然後重組。所以，外國已出現很多反映現實的文藝作品，其實就是新聞的變種。這類產品最能經歷時間甚至時代的考驗，把新聞的一分鐘生命變成永恒。由於種種原因，這類產品過去在香港不多，但現在倒是一個值得思考的方向。

所謂「無機」的合作，就是結合眼前的形勢和條件，達則兼善天下，窮則獨善其身。總之，只要有個人意志的存在，方法總比困難多。而且，這些探索雖然很不容易，但其生命力卻是更強，甚至是無限的。這已經在中外數千年歷史中得到驗證，包括中共推崇的作品，也經歷過這類階段。核心還是上面那一句話：關鍵是你相信哪一部分的歷史？

作者是時事評論員