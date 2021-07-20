奉旨「走數」（文：梁美儀） (09:00)

有關將特首納入防賄條例第3及第8條監管的建議，是前特首曾蔭權捲入涉貪風波後，由終審法院前首席法官李國能任主席的檢討委員會於2012年提出。這項建議提出超過9年，經歷3任特首，多年來一直只聞樓梯響。直至日前，林太才正式kill bill。

對從政者而言，「走數」絕對是不光彩的事，偏偏林太說得振振有詞，她表現出的「理直氣壯」態度，可媲美首任特首董建華於2000年在一次傳媒訪問中，突然表示「八萬五建屋目標已不存在」一樣，令人瞠目結舌。她直斥這建議「衝住行政長官的憲制地位」，甚至表明不希望未來的特首提出，但她認為公眾毋須擔心特首無王管，皆因任何貪污、不清廉行為，中央一定看在眼內。

林太很清楚地說明了，特首是向中央負責的官員，在中央全面管治下，特首的去留生死，權力全在中央，香港特區任何人、任何機構無從置喙。中央按什麼原則或標準去罷免特首，按什麼證據事實，香港人再難以考究。

這種按政治需要而作出的懲治決定，與香港慣常依法行事的做法大為不同。大家不希望看到的，是在政治上忠誠聽話的，就世代平安。

特首的走數言論，陪襯在3名保安系統官員出席飯局違反限聚令事件之下，是否意味只要是上頭力保的人，什麼事都不用怕？

作者是資深傳媒工作者