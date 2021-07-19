新加坡政府「放棄」清零 香港應效法嗎？（文：張樂芹） (09:00)

與此同時，早前與港府商討旅遊氣泡的新加坡，繼續其進取的作風，繼總理李顯龍早前預視疫情會成為風土病（Endemic）後，當地聯合領導抗疫部門工作小組也發表文章，表示在疫苗接種率提高、患者追蹤系統以及驗測效率日益完善下，將會陸續開放，讓市民適應「新常態」。

在討論新加坡政府這個做法是否值得香港效法之前，我們先看看香港的情况。自2月推出疫苗接種計劃以來，截至7月16日，香港累計接種約471萬劑，情况較之前大為改善。而新加坡，截至7月16日，則有70%人口已完成最少一針，44%人口已完成兩針（Our World in Data數據），的確較香港為高（香港兩項數字分別為37%及26%），與當地政府希望在8月初左右為當地三分之二人口全面接種的目標相符。至於香港，近日接種人數屢創新高，加上在公務員事務局長聶德權的統籌下，加設了外展接種的服務，到訪不同的企業、走入社區，亦有效地提高接種率，為香港進一步放寬管制打下強心針。

星「與疫並存」有深入考量

放寬管制與否，是各地政府都在苦惱的問題。一方面疫情下經濟大受打擊，尤以中小企為甚，急需重振經濟，但放得太鬆，又會陷入新一輪的爆發，形成惡性循環。新加坡政府提出要與疫情並存的策略，不無道理，也是經過深入的考量才公布的，絕對不是「放棄清零」這麼簡單。

首先，當地正調整其檢測的策略，鼓勵民間採用成本較低、快捷的抗原快檢測（Antigen Rapid Test），希望可以加大檢測量，防患於未然。另外，當地一直檢視及改良其篩檢、分區、分流、轉診的流程，加強醫療系統的效率。

更重要的，是新加坡為了讓更多民眾能夠接種疫苗，早前公布延長了兩劑疫苗的接種間距，由4星期轉為8星期，至近日疫苗供應穩定才重新縮短接種間距，此舉亦提升了其接種第一針人口的比率，達至初步保護的效果。

真要「放棄清零」 困難重重

話雖如此，如果真的要「放棄清零」，實行起來卻困難重重。

首先，政府要確保當地的醫療系統足夠應付病人的需要，特別是如果當疫情再度爆發的時候，有否足夠資源照顧重症病人，減低嚴重併發症及死亡率，是主要的考量，也是難以完全準確計算的一環。

第二，其他政府的反應也是一個考慮因素，以香港為例，在聽到新加坡有機會放棄清零的時候，已有聲音促請停止重啟旅遊氣泡計劃的工作，改與其他更安全的地方通關。放棄清零，會否順得哥情失嫂意，在推行前實在需要從長計議。

最後則是主理官員的政治勇氣，到底官員有沒有決心抵住抨擊，萬一在放棄清零後還有大型的社區爆發，這個責任又由誰來承擔，這些都是現實的問題。

最實在是繼續推動「打針」

香港現時的疫情控制表現良好，最實在的，還是繼續推動疫苗接種，甚至計劃下一批的補充疫苗，未雨綢繆，為這種長久的抗疫戰做好準備。

作者是公共政策顧問