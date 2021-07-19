美重申反台獨立場 影響大於「友台」人事佈局（文：關仲然） (09:00)

AIT新處長任命 延續與台友好

最近的發展，是美國在台協會（American Institute in Taiwan，簡稱AIT）宣布了新任處長，由孫曉雅（Sandra Oudkirk）接替任期屆滿的酈英傑（William Brent Christensen），主管美台事務。自1979年，美國與中華人民共和國建交，同時跟中華民國斷交。不過就在同一年，美國也就《台灣關係法》立法，與台灣保持着非官方的關係。斷交意味大使館的關閉，但因着台灣關係法而成立AIT，作為美國在台灣的聯絡機構。

美國在前總統特朗普4年的執政之下，美台關係加速發展；而酈英傑在其AIT的3年處長時期，也被視為有效促進美國與台灣之間的交流。酈英傑與台灣本來淵源甚深，上世紀70年代就以傳教士身分到台灣傳教，後來也出任過不同職位，處理美國與台灣的非官方外交事務。而作為AIT處長，無論是近期有關抗疫的疫苗捐贈，或重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）對話，或在去年、他作為第一位以AIT處長身分參與「八二三」金門炮戰紀念活動者，這些都寫進酈英傑在任的政績之中。

拜登政府找來女將孫曉雅接替酈英傑，成為AIT的首位女處長。不少來自台灣的分析，都指出孫曉雅熟悉台灣，亦曾派往台灣，在AIT工作，是繼續強化美台關係的好人選。除孫曉雅外，被稱為「台灣女婿」的AIT副處長谷立言（其妻子為台灣人）調任美國駐日本代理大使，也有分析指這是美國加強與日本的聯繫，共同支持台灣等等。這些人事調動對外交關係意味多少、帶來多大的影響，固然可以有不同的解讀。以孫曉雅的任命為例，這多少代表美國延續與台灣友好的方向。

反台獨老調再彈 向北京伸友誼之手

但除此以外，是否可如台灣內部的種種分析，將之視為形勢大好、是對蔡英文政府大力支持？這又未免言過其實。因為接近同一時間，美國白宮的一個舉動，完全抵消了這些分析為民進黨支持者所帶來的精神亢奮。這就是美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），清楚地代表白宮指出：「我們支持與台灣建立穩固的非官方關係，但不支持台灣獨立（We support a strong unofficial relationship with Taiwan. We do not support Taiwan independence）。」

這種論調，當然絕不新鮮，因為這從來就是美國的立場，像1998年克林頓總統訪問中國時所說過的「三不」，其中一個「不」就是不支持台灣獨立。而這種不支持台獨的論調，本來也建基於中美之間簽訂的「三個聯合公報」（分別於1972、1979及1982年簽署或生效），裏面早就強調美國是「acknowledge」「一個中國，台灣是中國的一部分」（acknowledge的中譯是明瞭抑或承認也好，關鍵在於美國不對此立場提出異議）。美國在兩岸關係的立場，在白紙黑字的文件上，其實早就寫明。這些歷史文件，依照國際慣例，即使歷史悠久，亦不等於變成無效廢紙。

但論調不新鮮不代表沒有意義、沒有效果。特別是經過特朗普4年以後，一些常規不再如以往堅固，拜登政府在上任不久就明確重申不支持台獨的立場，這一方面對北京來說是很重要的舉動；另一方面，也一洗美國過去慣用「策略性模糊」的姿態。更重要的是，這是對民進黨政府的一盆冷水：必須明白到在拜登上任後，中美關係即使沒有立即改善，但至少在台灣議題上，這是美國清楚的一條界線，而在原本已經存在的界線上再清楚加深一筆，則無疑是拜登給北京伸出了友誼之手。

壓縮「兩岸維持現狀」以外空間

民進黨本身所代表的就是台獨立場，這不容置疑（1991年寫入民進黨黨綱）。但實際上，民進黨沒有本錢真正實踐台獨，也是一個政治現實，甚至政黨本身也深深明白。因此，民進黨的邱義仁近日才會公開說台獨「此時並不適當」，也不由台灣自己可以決定。邱義仁是民進黨的靈魂人物，分量十足，說出此話自然引來國民黨狙擊，說民進黨是欺騙台灣人。不過，在狙擊的同時，國民黨在如何處理兩岸關係上，本身也處於尷尬之中，去年選舉落敗後，也屢傳黨內是否應該討論棄守「九二共識」。

實際上，長久以來的兩岸關係，無論對台灣的政黨抑或台灣人來說，國民黨也好、民進黨也好，對兩岸關係最重要的看法，不外乎4個字——維持現狀。至於這個現狀所代表的是什麼，各自都有所詮釋，關鍵是：不論是民進黨不可能實現的台獨，抑或是國民黨仍然抱緊、但實際上不代表什麼的「九二共識」，都是在一個各自都明白不可能實現的理想之下，在現實中尋找於「現狀」以外的更多空間。此時白宮說不支持台獨，對民進黨政府的影響，就是這個空間的縮小。相比起AIT等人事變動，白宮的立場重申，無疑帶來了更大的影響。

兩岸關係中 北京才是舉足輕重

談了不少美國和台灣，但在兩岸關係之中，北京角色才是舉足輕重。最近台灣成功通過台積電及鴻海洽購德國BioNTech疫苗，國台辦以「樂觀其成」作為總結。在之前購買BioNTech疫苗的過程中，蔡英文政府多次明示暗示受北京阻撓，但現在最後購買成功，而北京並沒有搬出常用的「干涉中國內政」、「搬起石頭砸自己腳」等用語，反而一句「樂觀其成」作結。在外交觀感上，無疑是一場勝利，對蔡英文政府也算是一次技術性擊倒。有時候，與其惡言相向，不如借力打力，外交成績會更好，對解決台灣問題也有更大的效果。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師