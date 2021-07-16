政府靠放風傳遞信息令人遺憾（文：羅健熙） (09:00)

未計算條例之前的醞釀時間，單計距離立法會本年5月12日通過有關條例已經超過兩個月，筆者相信有關宣誓的工作大底已定，難以理解政府為何遲遲不作公布。但與此同時，近日多間傳媒卻引述政府「消息」指，區議員經過宣誓程序後，政府會取消大量區議員的資格（DQ），為數高達200多個，公眾對有關消息都感到十分震驚及不解。

前陣子在茶餐廳看新聞，聽到林鄭說，社交媒體欠缺監督，長期散播假消息、假新聞，政府會研究如何立法規管云云，不少食客搖頭嘆息頻呼「有無搞錯」，而筆者暗忖：不知由政府不斷發放的消息，在未有正式公布前，算不算是「假消息」，是否都應該要規管一下呢？

2019年區議會選舉投票率為71.2%，是香港史上投票率最高的一次選舉，投票人數接近300萬。有論者認為政府銳意DQ大量區議員，無疑等同推翻當年選舉結果，對選民的選擇不但極不尊重，而且亦嚴重影響市民對選舉制度的信心，因此，政府先行發放消息讓議員自行辭職，以避免DQ過百位議員所帶來的政治震盪。筆者不清楚此論調的真確性，無從稽考，相信只有林鄭和民政事務局長徐英偉才可以給讀者明確答案。

DQ最多只能追溯至今年5月21日

回看有關條例，內容包含修訂《區議會條例》（第547章），經修訂的區議會條例第79條（2A）、（2B）及（2C）列明，律政司長可以區議會議員違反誓言，或不符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求，提出法律程序，有關議員會即時自動暫停職務，直至法庭對有關訴訟有最終決定。律政司亦可於任何時間提出法律程序，如果法庭裁定某議員某日開始失去議員資格，則由該日起不再享有任何相應待遇，包括薪津等。

由於條例於本年5月21日刊憲生效，區議員在當日前理應不清楚有關條例的內容，而在普通法下，條例生效前的行為亦不應受其制約，因此，筆者認為法庭裁定某議員失去資格的日期最早亦只會是本年5月21日。然而，「消息」同時指被取消資格的議員會被追討自上任起的薪津，明顯與普通法精神及新訂的區議會條例不相符。對於上述「消息」，政府到目前為止都未作任何澄清，究竟是否屬政府政策。

追討上任起酬津 完全不合情理

事實上，現任區議員按當時法例已被政府確認妥為當選，而自2020年1月1日上任後，已經在地區為市民提供服務及出席區議會大小會議。政府若追討被DQ的議員自上任後的薪酬及辦事處開支，實在完全不合情理。

政府應盡快安排補選

更令人遺憾的是，林鄭早前在回應近期有多名區議員辭職的情况時表示，特區政府暫無計劃舉行補選，此舉不但有違過去政府的一貫做法，而且亦蔑視區議會作為地區諮詢民意的制度。民主黨希望政府可以尊重制度，盡快為區議會出缺的議席安排補選。

儘管時局艱難，筆者仍向香港人承諾，不論是辭職或是被DQ，民主黨都會盡力持續在社區服務居民，為市民發聲。

作者是民主黨主席