特首原來如此反貪（文：曾志豪） (09:00)

香港作為祖國神聖不可分割的一部分，特首又是「雙負責制」，要向北京負責，那麼除了履行《國安法》，是否也應該為國家分擔「反貪」重任？

但最近3名保安系統高官出席和民企恒大相關的飯局，卻未見政府反貪的嚴肅態度。

特首說已經和政務司長李家超、保安局長鄧炳強一起「了解事件」後，根據與3人共事的經驗，「知道佢哋嘅為人」，一致認為毋須進一步調查今次事件。

這太兒戲隨性了，如果任何案件都用「知道佢為人」便毋須調查，那麼高官便等於置身法律之外、任意逍遙。當年梁錦松偷步買車、曾蔭權的貪案，為何不用這種「知道為人毋須調查」來了結呢？一個要下台，一個要入獄，就是因為當年「一查到底」，而不會由行政官員「僭越」警察和司法去判斷官員有無犯錯。

這種反貪態度，北京同意嗎？

「貪污不受法律規管」是向中央負責？

然後，特首在立法會又說一定不會修訂《防止賄賂條例》，將第3條及第8條適用於特首。她說自己一定會「走數」，相信未來的特首亦不應做。原因是「修例是衝着行政長官的憲制地位……令特首不能主導憲制體制，不能符合向中央負責的憲制責任」。

特首居然對自己的選舉承諾用「一定走數」去形容，真是世界級公關災難。林鄭居然說，把特首納入防止賄賂條例監管，是會影響行政長官向中央負責的憲政責任？請問，當年你提出相關競選承諾時，是否已經知悉這會影響「行政長官向中央負責的憲政責任」？如果是的話，當日為何仍然提出？你是存心要挑戰中央權威嗎？如果不是，那你是什麼時候開始「認識」到，修例會有這種「影響憲政責任」的破壞力呢？是有人向你施壓、提點、打招呼？

特首，香港人真的很想知道，什麼原因令你要「一定走數」；還有，如果市民理解你的行為，等於是說「貪污不受法律規管，是行政長官向中央負責的重要基礎」，有理解錯嗎？

作者是傳媒工作者