香港網絡微博化（文：陳帆川） (09:00)

內地社媒喜氣洋洋 苦水也變玩笑

微博、抖音、快手等大陸社交媒體平台，跟港人慣用的平台相比，最大分別是批評的聲音和戾氣少得多，一片喜氣洋洋。即使個別群體喜歡吐苦水，例如996工作制、內捲、躺平等，成為一時話題，甚至連官媒也出來喊話，但久而久之就成了網絡玩笑，終究沒有解決任何問題。

而由演算法推薦的帖文，或者熱門內容，大部分都有關娛樂圈、奇聞趣事、正能量，當然還有黨和國家的重大新聞。

近月比較轟動的社會新聞，是成都「49中」學生墮亡事件，死者母親就是在微博上維權。然而即使事件好不容易在網上引起全國關注，甚至罕有地促成了一場當地集會，最終還是不了了之，部分疑團永遠無法解開。原因是媒體無法介入，無論是當局還是維權者的理據，都難以服眾，你一言我一語，永遠無答案。

香港的網絡世界，仍然自由得多，天天出現各式各樣的指控和不滿。不過大家有沒有發現，現在的網絡輿論焦點，迭代速度驚人？一個新聞議題，不足一天就熱度消退，即使涉及重大公眾利益的事件，也撐不到幾天。政府高官神秘飯局、熱門樓盤拆卸重建、區議員集體辭職，在過往的標準來說，都是大事回顧級別的新聞，但觀乎過去一周的討論熱度，好像不成正比。

議會、傳媒、網絡的監察力量 本相輔相成

一方面，市民的無力感讓娛樂新聞冲淡了時政討論；另一方面，在多家媒體遭「組合拳」式整治後，時政議題的傳播威力大不如前，報道和評論如果無法將醜聞深挖與推進，僅得網民圍繞着同一個論點吵吵鬧鬧，很快便無以為繼。

議會、傳媒和網絡的監察力量相輔相成，缺了議員跟進和發聲，媒體影響力大削；媒體報道篇幅減少，網絡輿論力量也無法形成。如此條件下，即使政府尚未大刀闊斧規管網絡，網絡輿論文化也正步微博後塵，愈講愈無聊。

作者是新聞工作者、文化評論人