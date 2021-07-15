讓學生組織重回正軌（文：黃俊瑯） (09:00)

大專學生組織的功能

在討論港大學生會評議會悼念議案前，筆者認為可先了解大專學生組織的基本運作模式及架構。一般社會觀感認為學生組織是「隱性政治團體」，但其在校園能貢獻及服務的功能的確不少。一般曾擔任過學生組織工作的朋友也了解，其實一般組織分為幾個工作層面：內務及會務負責整個學生會大大小小的行政及活動工作，從屬會院會系會等組織的工作協調、大型活動的舉行，至處理會員投訴等；校政校務亦涉及大學多個委員會的整體發展、作為學生代表的諮詢工作等；另外就是外務工作，主要以對外溝通及社會議題倡議為主。大專院校學生組織某程度上分工仔細清晰，每年「上莊」或當組織義工的同學少則數百，多則上千，在大學生涯或個人能力培養而言，絕對是一個重要的搖籃。因此，在港大公布不承認學生會獨立社團註冊地位的時候，可考慮「有史以來」學生組織對大學及同學帶來的好處。

論悼念事件：有震懾力，已汲取應有教訓

從港大學生會評議會這件事情來看，筆者有3個觀點：

第一，同學和幹事們已受到社會各界，特別是權力機關的批評和壓力，而作出迅速的反應及道歉，大學應該重視從教育角度來處理同學不成熟的社會價值觀。相信事情發展至今，相關同學已汲取應有的教訓。

第二，在《港區國安法》通過以後，對學界特別是大專學生組織震懾力已經足夠，包括大學生近年「上莊」的誘因減退、學生組織對於社會近年影響力減少等，不需要完全取締學生會組織。

第三，過去學生組織以選舉產生，在體制內肩負起學生代表的角色，擔起不少服務及監察的作用，在學生事務、大學校園管治等領域，都是必不可少的元素，也不難看到不少大學校方與學生會共同推動的項目；同時大專學生組織也常在專業領域的社會議題，包括高等教育政策，出謀獻策，為大專學生爭取福利。因此，包括港大學生會在內的各院校學生組織，從歷史上也有存在的空間，應該一籃子考慮其定位。

學校是給予機會的地方 DQ不是最好選擇

近年香港社會特別強調教育及青年發展是重中之重，而筆者認為「全人發展」就是重點。每個年輕人的個人成長發展走來，肯定會遇上不少挑戰及困惑。

當然，這次學生組織的表現觸碰了社會底線，但在教育角度，在校園應該給予機會。常言道知錯能改，「改」是重要。我們應該給予年輕人包容度，在闡明原則及讓同學了解整體價值觀後，應該給予空間及機會，才是有效推動高等教育及本地青年發展的基礎。而DQ學生組織及相關學生，並不是最好的選擇，加上學生組織有數十年甚至逾百年的歷史，從定位和認受上有着重要位置。

因此，在整體社會考量、教育及青年發展的前提下，筆者希望港大校方重新考慮對學生會定位的決定，同時也呼籲其他大學管理層及學生組織加強聯繫及溝通，在整體學生利益的大前提下，尋求最大默契和共識，讓學生組織重回正軌，持續向前發展。

作者是新思維副主席