「犯聚」高官何不問責記大過？（文：何昆洛） (09:00)

飯局近日由傳媒揭發，事後保安局發出260多字的新聞稿，書面解釋事件，並表示3名官員「就事件表示歉意」。為事件解畫的亦有政務司長李家超及行政長官林鄭月娥，分別以「經一事長一智」和「到此為止」回應。林鄭月娥又說，不需要進一步調查事件。

相反，事件主角保安局副局長區志光、入境處長區嘉宏及海關關長鄧以海一直未有現身，難免給予大眾「只許高官飯敘」的不良觀感。

事件的嚴重程度與以下兩點有關。一、飯局涉及一位由政治任命、直屬問責制的副局長級官員，以及兩位特區主要官員。二、除了違反限聚令以外，公僕接受利益、款待，以及相關的申報，甚至利益衝突的疑點仍然未解。

外地處理違規官員 非草草了事

若然香港特區政府問責制尚未壽終正寢，體現問責精神、承擔政治責任的方式，可以由當事人親身向公眾致歉、解釋，至成立各種各樣的專責或調查委員會，甚或有官員請辭下台。

今年6月下旬，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）因與女顧問擁吻，違反防疫措施，於社交網站上載短片致歉後，宣布辭職。

瑞典民事災難管理局（Civil Contingencies Agency）局長埃利亞森（Dan Eliasson）則於強烈勸喻國民避免出境旅遊的同時，被揭發聖誕、新年假期期間到西班牙探親。當地內政部長回應事件時，明確指出局長的判斷錯誤，並需要面對重大後果，當事人最終亦辭去相關職務。

明顯地，單純違反防疫規例，外地的處理手法已非草草了事，切實問責的管治方針值得港府借鏡。

「內寬外嚴」令市民對政府更不信任

高官記大過，或者只是戲言。事件的關鍵，在於政府對內以寬、對外以嚴的反差足以令市民反感，加深後者對前者的不信任之餘，亦無助「同心抗疫」、「修補社會撕裂」等由現屆官員力推的命題。位高權重者，一向都應該有被放於「顯微鏡」下檢視的準備。香港主要官員問責制的未來，究竟會是「除了挫折面前仍有路」，還是「這亂世未必可修理好」，取決於官員們的政治智慧。

作者是德國波恩大學歐洲研究碩士畢業生