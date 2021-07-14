黑暴區議員 必須掃出議會！（文：丘健和） (09:00)

退黨、解散、辭職潮 反映投機本質

據悉政府除了安排區議員宣誓外，同時擬定涉及違誓或宣誓無效的「負面清單」，包括以下4類行為：（1）曾參與反對派初選、借出議辦作初選票站；（2）簽署「墨落無悔」抗爭派立場聲明書；（3）支持外國對港施以制裁；（4）於議辦及公眾場合展示「港獨」標語等，有關區議員將不獲安排宣誓，並會失去議席。

自從公職條例草案修訂通過後，觀乎黑暴區議員連月以來的退黨潮、解散潮，以至近日的辭職潮，凡此種種反映他們充滿機會主義、政治投機的本質。由於公民黨及新民主同盟是以整個政黨名義聯署「墨落無悔」聲明，他們不少區議員為求在宣誓蒙混過關保住議席，於是紛紛「割席」退黨，甚至解散政黨企圖「保平安」，這未免是自欺欺人。

政府敲定區議員宣誓「負面清單」，他們不僅會被取消資格，還須向政府償還自去年1月上任至今的酬金及津貼；但如果他們在政府行動前已辭職，則不會被追討酬津。他們為了「止蝕」逃避政府追討酬金及津貼，不惜背棄選民，必須予以譴責！

宣誓作為試金石 正好撥亂反正

事實上，這些黑暴區議員違反的豈止上述「四宗罪」？觀乎今屆區議會一年半以來的運作，他們的表現可謂罄竹難書！

自從2019年黑暴藉着修例風波，不斷在社會鼓吹暴力仇恨，吃着「人血饅頭」奪得席位後，區議會不斷發生荒腔走板的鬧劇，淪為黑暴基地，例如區議員拒絕服務政見不同的市民；也有在會議上以粗言穢語侮辱官員；舉行「跨區聯合會議」討論《港區國安法》立法；至於會議期間公然飲酒更不在話下。顯而易見，在黑暴區議員的把持下，區議會已無法正常履行地方行政職能，如今政府透過宣誓作為對區議員的試金石，將黑暴掃出議會，讓「愛國者治港」原則落到實處，正好是撥亂反正、興利除弊之舉。

應改革地方行政 回到「97條」框架

中央政府出手完善選舉制度，主要針對行政長官、選委會及立法會選舉；然而對區議會則着墨甚少，但這並不代表區議會就不用改革。

區議會最為人詬病之處，就是選區過小，人口基數過低，造成了以下的惡果：

（1）社區「碎片化」，選區過小局限了區議員的思維，他們為了爭取小區居民支持，往往各家自掃門前雪，未能提出宏觀的社區政策倡議；

（2）「鄰避（Not-In-My-Back-Yard, NIMBY）」效應盛行，每當遇上具爭議、不受歡迎的設施（如焚化爐、骨灰龕等），區議員必然反對到底，往往置全港整體利益於不顧，近年甚至連公屋、學校都反對興建；

（3）居民組織變得更政治化，有意參選人士只須控制選區內屋邨互委會、私人屋苑的業委會及業主立案法團等，就能夠大大增加議席勝算。每當屋苑進行定期維修保養，需要向業主集資時，各方政治勢力伺機染指屋苑管理事務，不斷在社區造謠抹黑煽動仇恨，甚至要對簿公堂，造成社區治理失效。

地區行政計劃已推行了將近40年，加上近年來黑暴肆虐引發的亂象，實在有全面檢討的必要。特區政府理應把握契機，結構性改革地方行政，讓區議會重新回到基本法第97條的框架，履行非政權性的地區管理及其他事務諮詢的職能。

作者是香港青年時事評論員協會會董