「一國兩制」行穩致遠 必須「愛國者治港」（文：譚惠珠） (09:00)

國安法和完善選舉制度分不開

中央對港初心是完全沒有變的，變的是中央利用法律的手段去落實全面管治權。不是直接派人來香港管香港，仍然是「港人治港」，但是強調要「愛國者治港」，把「愛國愛港者治港」放在非常重要的位置，而且有恰當的程序和辦法使它得以實現。因此，《香港國安法》和完善選舉制度是分不開的。如果說香港國安法是止暴制亂，完善選舉制度就是不讓「奪權」的事情發生，使「一國兩制」行穩致遠，實現香港長治久安。

香港的社會秩序目前已逐漸恢復，社會有穩定才會有繁榮，人民安居才會樂業。然而，仍有許多工作要去做。

首先是民心方面。現在人心雖然逐漸安定，但香港人希望看到新的選舉辦法能夠選出有能力的人。也就是說除了愛國之外，也要有能力為香港解決深層次矛盾的問題，例如香港人非常渴望解決的房屋問題。同時，當前民心回歸仍面臨很大困難。如香港教育系統對國民教育和中國近代史的教育都缺乏，所以年輕人才那麼容易被人以「民主」的糖衣毒藥吸引，好幾千年輕人都參加暴亂。因此，在教育方面，怎麼從教材、教師培訓來糾正這個問題非常重要。

政府要為香港整體利益服務

其次，在改善民生方面，特區政府要為香港的整體利益服務，不可以使某些利益集團過分獲利。習主席「七一」講話中提到，「江山就是人民，人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心」，中國共產黨「從來不代表任何利益集團、任何權勢團體、任何特權階層的利益」。這一點雖然不是針對香港，但是我覺得香港特區政府、立法會甚至工商界等等，也不可以為任何人的既得利益服務。所謂香港50年不變，不等於施政不改革。香港特區政府和公職人員，一定要把香港人的整體利益作為服務的目標，不斷地自我改革。不可以「吃老本」，以為「一國兩制」只是保持原來的資本主義，我們就可以無憂無慮，如果是這樣的心態，香港只會愈來愈落後。

再次就是融入大灣區，此前講得多、做得少，這與過去幾年香港沒有平靜下來也有關係。融入大灣區需要真的有人去落實，如政府的政策、資源的分配、企業的機會等等，尤其要在宣傳教育方面，讓香港年輕人看清楚自己的前途在哪裏，否則很多「玻璃門」都打不開。中央和內地其他地方政府已經盡量出台政策，讓香港人更容易地在大灣區工作、居住，但其效果不是短期就可以體現出來的。

另外，還要防禦外力的干預。習主席講得很清楚，要維護國家的主權、安全和發展利益。香港人也應該有同樣的思維和同樣的理念。香港人要明白，我們有責任在中華民族復興的大局裏面努力貢獻，不可以成為國家的負擔，不可以危害國家的主權、安全和發展利益。美國當前的對華政策，包括在香港用「軟實力」宣傳、洗腦，通過網絡假消息等手段煽動仇恨，而香港目前沒有比較健全的法律去禁止假消息，所以在這方面還要補一些漏洞。

未來10年非常關鍵

因此，未來10年對香港非常關鍵。第一，要樹立「愛國者治港」的信念和落實的辦法；第二，要改善施政的效果；第三，解決深層次的問題；第四，適應香港在國家「雙循環」中的新角色；第五，要強化民族意識和民族自豪感，對中國近代史、對中共建樹的認識，強化香港人的愛國心。

作者是全國人大常委會香港基本法委員會副主任