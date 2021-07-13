唔談得香港人 一談就眼濕濕（文：梁美儀） (09:00)

一年多前，全港294萬名選民，創造出香港選舉史上最高投票率及最多投票人數的紀錄，選出新一屆區議會代表。只可惜這屆區議會任期未及一半，便因盛傳將有多達230名民主派區議員會因曾參與初選、借出議辦作初選票站等原因被褫奪議席，若在政府出手DQ前仍未辭職者，將被追討逾百萬薪津，結果觸發區議員骨牌式辭職潮。當年民主派在區選奪380多個議席，近日請辭的已有逾170人。當日港人以一人一票表達的民意，在恐懼中被砸得稀巴爛。

曾被視為香港真正擁有「一國兩制」的標誌性組織支聯會，宣布遣散所有職員及減少常委數目，似乎是為被取締而進行的「防風」措施。此時，總想起曾在多少個六四燭光集會上，聽着大會播着《中國夢》這首歌……「要中國人人見歡樂，笑聲笑面長伴黃河，五千年無數中國夢，內容始終一個」。即使曾懷着這份心意，也不再容於這世道。

曾幾何時，香港政府或公營機構的領導人，都勇於承擔，向公眾問責，這樣可避免管治體系內腐外朽，倒退崩壞。

3名來自保安系統的官員，被揭在今年3月，與恒大地產一名高層出席每人最低消費逾2000元的晚宴，並因違反「限聚令」被票控。事件公開後，涉事官員從未現身回應一字一句，只發表書面回應。至於事件是否涉及公職人員接受過度款待等等，公眾無從得知，特首林鄭月娥更指事件「應告一段落」。回想起前特首曾蔭權當年曾因應邀乘富豪豪華遊艇由澳門返港，乘私人飛機去布吉島旅行，而被各方窮追猛打，要多次向公眾解釋交代，如今時移世易，民眾的看法、市民的觀感不再重要。

看着，看着，眼眶濕了麼？

作者是資深傳媒工作者